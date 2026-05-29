ЕС должен поскорее изменить систему вступления в интересах Украины, - еврокомиссар

Она также подчеркнула, что требование Зеленского о вступлении в ЕС в следующем году невозможно.

Глава ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ЕС должен как можно скорее изменить систему вступления, чтобы учесть интересы Украины.

"Если и есть подходящее время для ускорения расширения, то это время настало сейчас", – сказала Кос газете Financial Times, добавив, что настало время для столиц ЕС "перейти от слов к делам".

Кос также прокомментировала предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о создании для Украины статуса "ассоциированного члена" без права голоса в заседаниях совета, пока Киев будет проводить необходимые правовые реформы для формального вступления в ЕС.

Видео дня

"Это полезно, потому что нам нужна серьезная дискуссия. Это одна из идей, и это хорошее начало для обсуждения", - сказала она.

При этом Кос отметила, что окончательное решение должно приниматься лидерами.

"Я не знаю, в каком направлении это всё пойдёт, но я согласна, что нам нужно найти решение, отличное от того, что мы используем сегодня", – сказала Кос, добавив, что лидеры ЕС, с которыми она общалась в частном порядке, заявили, что хотят "сочетания принципов, основанных на заслугах… [и] большего количества возможностей для постепенной интеграции".

Кос заявила, что независимо от любой реформы процесса расширения фундаментальные принципы должны быть нерушимыми, имея в виду основные стандарты ЕС по таким вопросам, как верховенство права, независимость судебной власти и коррупция. Но она добавила, что Брюсселю необходимо быть "новатором".

Она также подчеркнула, что требование Зеленского о вступлении в ЕС в следующем году невозможно, но оно оказало положительный эффект, придав дебатам остроту.

Она также предположила, что "искусственное" объединение процессов вступления Украины и Молдовы может закончиться этим летом с началом официальных переговоров для обеих стран. "Посмотрим, кто добьется успеха, кто сможет добиться большего", – сказала она.

"Украина просто слишком велика, чтобы потерпеть неудачу. Поэтому она заслуживает особого внимания", – сказала Кос, добавив, что "сейчас нам нужно, если говорить романтическим языком, дать надежду [Украине].

Вступление Украины в ЕС - новости

В апреле комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ожидает начала переговоров по первому "кластеру" переговоров Украины после завершения переходного периода в Венгрии, возможно, во время председательства Кипра в ЕС, которое продлится до конца июня.

Европейские СМИ писали, что Европейская комиссия предложит открыть первый "кластер" переговорных разделов по членству Украины и Молдовы в ЕС 16 июня.

На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что Украина может присоединиться к ЕС в качестве "ассоциированного члена" без полных прав голоса. Эта идея была отвергнута Киевом несколько дней спустя.

Вас также могут заинтересовать новости: