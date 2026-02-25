Ядерные угрозы Кремля странам Европы: в ISW объяснили, что за ними скрывается

Аналитики раскрыли, какие цели теперь преследуют российские власти, вновь прибегая к не новой ядерной риторике.

В годовщину полномасштабного вторжения в Украину Кремль сосредоточился на безосновательных обвинениях в адрес Великобритании и Франции в том, что они планируют передать Киеву ядерное вооружение.

Об этом пишут аналитики из Института изучения войны (ISW). Аналитики акцентировали, что заявления российской разведки были скоординированы с чиновниками и направлены на отвлечение внимания от годовщины нападения на Украину. В частности, в ISW обратили внимание на заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который сказал, что Россия должна применить ядерное оружие против украинских целей и, "при необходимости", против "государств-поставщиков".

"Эта ядерная риторика вписывается в не новую схему, поскольку Кремль уже озвучивал нарратив о том, что Украина якобы намерена использовать "грязную бомбу". Это делалось для того, чтобы повлиять на западные дискуссии о поддержке Украины или создать условия для российских атак под чужим флагом", – пишут аналитики.

В то же время они отметили, что использование Россией ядерного оружия остается маловероятным. По их оценкам, россияне могут делать такие заявления и для того, чтобы сорвать договоренности о гарантиях безопасности для Украины. Аналитики напомнили, что Великобритания и Франция возглавляют дискуссии в рамках Коалиции желающих по гарантиям безопасности для послевоенной Украины, которые Кремль категорически отклонил.

"Однако попытки Кремля наложить вето на эти гарантии пока не увенчались успехом, поскольку европейские партнеры Украины продолжают достигать прогресса в этом вопросе при поддержке США. Кремль, вероятно, прибегает к новым ядерным угрозам, на этот раз явно направленным против Великобритании и Франции, чтобы создать страх возможной эскалации конфликта между ядерными державами, удержать Европу от предоставления гарантий безопасности и подтолкнуть США к блокированию таких гарантий", – считают аналитики.

Заявления России о ядерном оружии: что известно

24 февраля, в день полномасштабного вторжения, в РФ прозвучал ряд заявлений о том, что Франция и Великобритания планируют передать Украине ядерное вооружение. Сначала об этом заявила российская разведка, затем ее прокомментировали и в Кремле.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что такие планы являются "вопиющим нарушением международного права". Он также добавил, что эта информация будет учитываться во время переговоров о завершении войны в Украине.

