Зеленский отреагировал на задержание Бельгией танкера 'теневого флота' РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на задержание бельгийскими военными нефтяного танкера, принадлежащего "теневому флоту" РФ, а также призвал изымать такие суда. Об этом он написал в соцсети X.

"Решительное решение Бельгии об изъятии танкера из "теневого флота" России прошлой ночью. Это конкретное судно уже давно находится под санкциями США, ЕС и Великобритании, но, тем не менее, продолжает незаконно транспортировать российскую нефть, используя фальшивый флаг и поддельные документы. Мы приветствуем эти решительные действия против плавучего кошелька Москвы и благодарим Францию за поддержку операции", - отметил он.

По словам Зеленского, важно модернизировать европейское законодательство, чтобы танкеры, перевозящие российскую нефть, не просто останавливались, а изымались, а их нефть использовалась для безопасности Европы.

"Мы должны быть решительными. Россия действует как мафиозная организация, и ответ должен соответствовать этой реальности. Если они отвергают правила ради войны, правила должны предусматривать четкий и твердый ответ", - подчеркнул президент.

Бельгия задержала танкер "теневого флота" РФ

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Бельгии при поддержке Франции впервые перехватили и взяли под контроль танкер российского "теневого флота".

Корабль конвоировали в порт Зебрюгге для дальнейшего ареста. Министр обороны Бельгии Тео Франкен подчеркнул, что операцию под кодовым названием "Синий нарушитель" (Blue Intruder) провела команда "чрезвычайно отважных военнослужащих".

