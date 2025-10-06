С инициативой выступил нардеп от "Слуги народа".

В Верховной Раде предложили добавить на украинские банкноты надпись "Мы верим в Бога". Соответствующий законопроект появился в открытом реестре на сайте парламента.

Законопроект №14102 от 6 октября подал народный депутат из фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу. Он предлагает внести изменения в статью 33 закона "О Национальном Банке Украины", чтобы упомянутым образом изменить дизайн украинских денег.

На момент публикации этой новости на сайте парламента не было ни текста законопроекта, ни пояснительной записки к нему. Так же в соцсетях депутата нет никаких объяснений относительно его инициативы.

Стоит отметить, что фраза "In God We Trust" ("На Бога уповаем") является официальным девизом США и присутствует на всех американских банкнотах с 1956 года.

Также добавим, что в соответствии со ст. 35 Конституции Украины церковь отделена от государства, и ни одна религия не может быть признана государством как обязательная.

