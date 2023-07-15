Купюры войдут в обращение 20 июля 2023 года.

Национальным банком Украины в обращение вводятся новые банкноты номиналом 1 000 гривен. Они будут находиться в обращении вместе с другими банкнотами этого номинала, отмечает регулятор.

"В рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения банкнотами номиналом 1 000 гривен на замену изношенных и поврежденных банкнот, Национальный банк с 20 июля 2023 года выпускает в обращение банкноты номиналом 1 000 гривен образца 2019 года – с подписью председателя Национального банка Украины Андрея Пышного и отражением на них года выпуска. Они будут находиться в обращении вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины", – говорится в сообщении НБУ.

Банкнота 1000 гривен - история купюры

25 октября 2019 года в обращение поступила банкнота нового наивысшего номинала - 1 000 гривен. На ее лицевой стороне изображен портрет Владимира Вернадского.

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В НБУ подчеркивали, что у банкноты более 20 элементов защиты, которые позволяют гарантированно подтвердить ее достоверность. Она отличается от других номиналов по размеру и цвету.

В 2021 году НБУ выпустил памятную банкнота номиналом 1000 гривен. Она сделана по образцу 2019 года, но содержит айдентику "30 лет независимости Украины".

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