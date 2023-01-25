Посол Грузии заверил, что его страна не намерена возобновлять авиарейсы в РФ.

Украина надеется, что Грузия присоединится к кругу тех партнеров, которые оказывают Украине помощь оружием и военной техникой, а также присоединится к санкциям против России, сказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис в ходе встречи с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили.

В сообщении пресс-службы МИД Украины сказано, что Перебийнис выразил надежду, что Грузия пересмотрит свою позицию и присоединится к кругу тех партнеров, которые предоставляют Украине помощь оружием и военной техникой, а также, что Тбилиси присоединится ко всем санкциям, введенным ЕС против государства-агрессора.

Перебийнис выразил обеспокоенность информацией о возможном возобновлении прямого авиационного сообщения между Грузией и Россией. "В свою очередь грузинский дипломат заверил, что Грузия не намерена возобновлять авиарейсы в РФ", - сообщает пресс-служба.

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Перебийнис поблагодарил грузинскую сторону за предоставление генераторов Киеву, Львову, Харькову, Николаеву и Гостомелю, за программы по оздоровлению украинских детей в Грузии, продолжение которых запланировано в 2023 году, а также за поддержку граждан Украины, которые вынуждены были покинуть Украину в связи с российской агрессией.

Заместитель министра иностранных дел Украины во время встречи поднял вопрос об ухудшении состояния здоровья гражданина Украины Михеила Саакашвили, который находится в заключении в Грузии, и призвал рассмотреть возможность перевода его на лечение в Украину или в третьи страны.

Возобновление авиасообщения между Россией и Грузией - что известно

19 января в МИДе раскритиковали желание ведущих политиков Грузии возобновить авиационное сообщение между Тбилиси и Москвой. Представитель министерства Олег Николенко тогда отметил, что обе страны обмениваются реверансами на фоне ненаказанных преступлений России против грузинского народа и оккупации части грузинской территории.

Он сказал, что подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружественных и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на обретение членства в Европейском Союзе.

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