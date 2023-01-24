Это может произойти при наличии реальных угроз жизни и безопасности граждан Украины.

Посольство Украины в Грузии допускает вероятность эвакуации украинских граждан из страны после возобновления прямого авиационного сообщения между Грузией и РФ и массового наплыва россиян.

В интервью "Европейской правде" временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов пояснил, что это может произойти при наличии реальных угроз их жизни и безопасности. Он подчеркнул, что украинские дипломаты не будут сидеть, сложа руки, а будуть работать для обеспечения защиты и безопасности граждан Украины.

"В случае возобновления прямого авиационного сообщения и рост реальных рисков безопасности, я хочу сказать, что на сегодня посольство не исключает возможность обращения к международным организациям, к нашим международным партнерам с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии", - сказал Касьянов.

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По его словам, на фоне значительного роста угрозы безопасного пребывания в Грузии в связи с аномальным наплывом россиян посольство всячески способствует возвращению наших граждан в Украину.

"Сейчас мы обсуждаем возможность организации специальных эвакуационных маршрутов именно для тех, наиболее уязвимых слоев населения Украины, которые действительно не имеют средств для возврата. При этом мы рассматриваем наземный транспорт как самый оптимальный", - рассказал он.

Война в Украине: позиция Грузии

25 февраля 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что его государство не присоединится к западным санкциям против России, введенных в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину. Немецкое издание Die Welt объяснило, что Грузия боится стать следующей жертвой Путина.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину тысячи украинцев были вынуждены уехать в Грузию. С 31 июля 2022 года в грузинской столице Тбилиси прекратили программу обеспечения беженцев из Украины жильем. Однако, с 15 июля украинским беженцам оказывается ежемесячная денежная помощь. Она определена в размере 300 лари (около $100) на семью и 45 лари ($16) на человека дополнительно.

В сентябре после объявления мобилизации в РФ в Грузию начали массово выезжали и россияне.

В октябре Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили заявил о продлении программы помощи украинским беженцам на шесть месяцев.

19 января в Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали желание ведущих политиков Грузии возобновить авиационное сообщение между Тбилиси и Москвой.

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