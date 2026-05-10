Оккупанты бросили пленных, услышав звук 'Бабы-Яги': бойцы рассказали об уникальной операции

Услышав звук дрона, захватчики запаниковали и попытались сбежать.

Экипаж тяжелого ударного БпЛА освободил из российского плена двух украинских пехотинцев во время их вывода к вражеским позициям. Об этом сообщила 21-я отдельная механизированная бригада.

Такой инцидент произошел в апреле на Северо-Слобожанском направлении. Во время атаки противника на позиции соседнего подразделения двое украинских бойцов попали в плен.

После этого командование обратилось за помощью к экипажу тяжелого дрона "Вампир" 21-й бригады, который в этот момент находился неподалеку. Защитники сразу подготовили беспилотник и вылетели на перехват.

В то время оккупанты уже вели пленных в сторону своих позиций, однако ситуацию изменил звук тяжелого украинского дрона.

"Услышав "Вампира", оккупанты растерялись, запаниковали, бросили пленных и попытались сбежать", - добавили в бригаде.

Однако им это не удалось. После точных ударов двое российских захватчиков были ликвидированы, а украинские воины смогли освободиться.

По данным соседнего подразделения, оба бойца успешно вернулись к своим.

В свою очередь в бригаде подчеркнули, что это первый зафиксированный случай на Северо-Слобожанском направлении, когда украинских защитников смогли освободить из плена с помощью БпЛА.

Военные добавили, что операцию выполнил экипаж "Вампира" под командованием 23-летнего бойца с позывным Рубин. Также бригада поблагодарила всю команду экипажа, а именно Рубина, Балту, Балу и "дядю Колю".

"Еще одним героем этой истории стал беспилотный аппарат "Вампир" (который еще называют "Бабой Ягой" - УНИАН) украинского производства - боевая машина, которая одним лишь своим появлением способна сеять панику среди оккупантов", - отметили в сообщении.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее пресс-секретарь 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Ольга Косенко рассказала, когда россияне планируют выйти на окраины Краматорска. По ее словам, командование РФ поставило оккупантам такую задачу до конца мая.

Также советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что РФ готовила контрнаступление на море на 2026 год, но одно событие сорвало планы. Он отметил, что эти планы сорвались после того, как в начале года компания SpaceX по просьбе Киева заблокировала россиянам спутниковую связь StarLink.

"2026 год должен был стать годом массового применения противником БЭК (беспилотный катер - УНИАН). Но все планы испортило отключение "Старлинка" в начале 2026 года", - объяснил Флеш.

