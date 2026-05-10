Гигантское древнее озеро в США исчезло в 19 веке, но внезапно вернулось спустя 130 лет

Озеро Туларе в долине Сан-Хоакин в Калифорнии исчезло в 1890-х годах из-за человеческой жадности, но вновь появилось спустя 130 лет, а теперь медленно умирает.

Как пишет WioNews, когда-то оно было одним из крупнейших пресноводных озер в Соединенных Штатах. В XIX веке длина и ширина Туларе составляли более 160 километров, а ширина – 50 километров. При этом озеро когда-то обеспечивало сельскохозяйственные ресурсы на расстояние почти 500 километров. Однако жадность к расширению сельскохозяйственных угодий привела колонистов к осушению его вод, фактически уничтожив озеро.

Озеро Туларе когда-то называлось "Пааши" коренным племенем Тачи Йокут, и его вода поступала из талых вод гор Сьерра-Невада.

Озеро начало исчезать в конце 1850-х и начале 1860-х годов. Это произошло из-за "желания штата Калифорния забрать исторически принадлежащие коренным народам земли и передать их в частную собственность". Тот, кто смог бы осушить землю, получил бы право собственности на эту территорию.

Озеро возвращается спустя 130 лет

Озеро полностью исчезло к 1890 году, однако в 2023 году неожиданно снова вернулось. Это произошло из-за "снега зимой и затем дождя весной", объяснила Вивиан Андерхилл из Северо-восточного университета. Снег очень быстро растаял, и вода переместилась в котловину, которая когда-то была озером Туларе. Это привело к возвращению птиц всех видов – пеликанов, ястребов, водоплавающих птиц. Дожди и наводнения также принесли с собой рыбу и земноводных. Между тем, для племени Тачи возвращение озера стало "невероятно сильным духовным знамением".

Однако озеро уже сокращается и в настоящее время занимает всего 2625 акров. Начались работы по его повторному осушению, и эксперты говорят, что его исчезновение неизбежно.

