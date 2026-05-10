Без Украины борьба с 'Шахедами' на Ближнем Востоке была бы провалом, – Business Insider

Министр вооруженных сил Великобритании советует закрывать бизнес тем, чьи разработки не прошли испытания на украинской передовой.

Опыт украинских военных стал ключевым фактором для развития современных систем ПВО, пишет Business Insider.

Нидерландская компания Robin Radar, специализирующаяся на системах обнаружения БПЛА, признала, что именно украинский опыт позволил ей опередить конкурентов. Системы этой фирмы работают в Украине с 2023 года.

Генеральный директор компании Кристиан Брост откровенно сказал о роли нашей страны в развитии бизнеса. По его мнению, без присутствия на украинском фронте компания не смогла бы создать продукты такого качества.

"Именно те данные, которые мы получили из Украины, были очень важны для нас", – подчеркнул он.

По имеющимся данным, сейчас эти технологии (в частности, флагманский радар IRIS) массово развертываются на Ближнем Востоке. Иран в своих атаках использует те же модели, что и Россия против Украины.

Компания Robin Radar уже работает и на территории США, сотрудничая с Министерством внутренней безопасности. Кристиан Брост прямо связывает успех в Северной Америке с украинским кейсом:

"Если бы не Украина и вся работа, которую мы там проделали, вероятно, у нас не было бы тех продуктов, которые есть в Северной Америке".

В материале подчеркивается, что статус "проверен в бою" стал главным требованием для западного оружия. Министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард по этому поводу высказался максимально жестко. По его мнению, компаниям, производящим дроны, лучше вообще сдаться и закрыть бизнес, если их технологии не проходят испытания на передовой в Украине.

Ликвидация 90% БПЛА

УНИАН писал, что ранее Россия делала ставку на массовые атаки дронами, пытаясь истощить украинскую ПВО, но сейчас эффективность таких ударов заметно снизилась. По имеющимся данным, украинские силы противовоздушной обороны уже сбивают примерно 9 из 10 российских беспилотников, которые запускают по территории страны. Речь идет прежде всего о дронах типа Shahed, которыми РФ регулярно атакует города, энергетическую инфраструктуру и военные объекты.

Кроме того, главнокомандующий Королевскими ВВС Великобритании заявил, что Лондон использует опыт Украины для разработки собственных военных планов.

