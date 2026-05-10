Один режим в стиральной машине наносит одежде больше вреда, чем пользы: о чем идет речь

Известно, что цикл быстрой стирки потребляет меньше воды и энергии.

Режим быстрой стирки в стиральной машине - удобный вариант для быстрого освежения несильно загрязненной одежды и постельного белья. Однако его эффективность в тщательной очистке зависит от степени загрязнения. Поэтому эксперт по стирке рассказал, когда и как использовать цикл быстрой стирки для получения хороших результатов, передает Better Homes and Gardens.

Действительно ли работает цикл быстрой стирки?

По словам эксперта Мэри Гаглиарди, все зависит от типа стиральной машины и технических особенностей, определяющих цикл быстрой стирки.

Она добавила, что большинство производителей бытовой техники сокращают продолжительность цикла путем исключения одного-двух высокоскоростных отжимов между полосканиями, что в большинстве случаев приводит к снижению очищающей способности.

Когда стоит использовать цикл быстрой стирки?

"Цикл быстрой стирки отлично подходит для вещей, которые не очень загрязнены, но все равно требуют стирки, например, гостевых полотенец и постельного белья, которыми пользовался гость, пробывший у вас всего одну ночь", - объяснила Гаглиарди.

Также она рекомендует использовать горячую воду, небольшое количество стирального порошка и добавить еще одно полоскание, если такая функция есть в вашей стиральной машине.

"Цикл быстрой стирки потребляет меньше воды и энергии, поэтому это разумный выбор, когда нужно постирать вещи, которые лишь немного запачкались", - заверили в материале.

Кроме того, есть один полезный способ использования режима быстрой стирки, который часто остается без внимания - повторная стирка вещей, которые вы случайно оставили в машине.

"Белье, которое долгое время остается влажным в стиральной машине, особенно в машинах высокой эффективности, которые не проходят регулярных циклов очистки отбеливателем, может приобретать неприятный запах. Быстрая стирка с добавлением кондиционера может дезодорировать его", - добавила эксперт.

Когда стоит отказаться от цикла быстрой стирки?

Цикл быстрой стирки может быть полезен, но не следует использовать этот режим в большинстве случаев.

"Большинство белья грязнее, чем люди думают, поэтому его следует стирать в обычном или интенсивном цикле, чтобы обеспечить достаточное время перемешивания для очистки одежды", - подчеркнула Гаглиарди.

Если у вас вещи со сложными пятнами, вам точно нужно использовать обычный цикл вместе с соответствующими средствами, такими как пятновыводитель, отбеливатель (для тканей, выдерживающих отбеливание) или дезинфицирующее средство.

Другие советы экспертов

