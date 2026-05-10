'Всем это надоело': менее впечатляющий парад Путина обнажил его уязвимость, – NYT

Менее помпезный парад в Москве стал признаком растущей уязвимости Кремля на фоне войны против Украины и экономического давления.

Сокращенный парад Победы в Москве, который традиционно используется Кремлем как демонстрация военной мощи, в этом году, по оценкам аналитиков, стал маркером усиления уязвимости властей России на фоне войны против Украины, пишет The New York Times.

По данным обзора, мероприятие было значительно менее масштабным: на Красной площади не показывали привычные ракетные комплексы и бронетехнику, а основную часть парада составили пехотные подразделения, военные академии и участники войны против Украины.

Парад проходил в условиях усиленных мер безопасности из-за угрозы украинских ударов по территории России. В материале отмечается, что власти фактически были вынуждены усилить охрану из-за рисков атак беспилотников и ракет.

В то же время эксперты отмечают, что сам формат мероприятия продемонстрировал изменение баланса. Издание пишет:

"В этом году парад подчеркнул момент слабости Путина".

Также подчеркивается, что подобные изменения усиливают ощущение утраты "изолированности" российских городов от войны.

"Сокращенный парад, состоявшийся в самый важный момент российского календаря, усилил ощущение, что Москва и другие крупные российские города больше не могут быть изолированы от войны", – отмечает издание.

Война уже внутри российской реальности

Аналитики связывают изменение характера парада с общей ситуацией в стране – от экономического давления до проблем на фронте. Российская армия почти не продвигается, что делает перспективу победы еще более отдаленной, чем когда-либо.

Также отмечается, что после лет роста российская экономика вступает в фазу замедления и бюджетного дефицита.

"Всем это надоело"

По словам старшего научного сотрудника Центра Карнеги "Россия–Евразия" Татьяны Становой, настроения в России резко изменились. Эксперт говорит:

"С начала года произошел определенный сдвиг, который мы еще не полностью осознаем… всем это надоело".

Она также объясняет, что усиление безопасности является прямым следствием ощущения уязвимости власти: "Все, что происходит сегодня с точки зрения безопасности, является следствием того, что правительство чувствует себя уязвимым".

Парад как символ напряжения, а не силы

Несмотря на сокращение масштаба, президент России Владимир Путин все же появился на мероприятии и выступил с речью, пытаясь связать войну против Украины со Второй мировой.

Впрочем, аналитики считают, что в этом году парад скорее продемонстрировал не силу, а растущую напряженность внутри российской системы – как в военном, так и в экономическом измерении.

Парад в Москве – последние новости

Ранее The Telegraph писал, что скромное празднование на Красной площади стало признаком того, что российские власти все больше ощущают давление, оказываются в изоляции и не уверены в своем будущем

Путин попытался объяснить отсутствие военной техники на параде в Москве. По его словам, решение не привлекать технику было принято не только из соображений безопасности, а "чтобы сосредоточить внимание на разгроме украинских сил". Также он заявил, что война якобы приближается к завершению.

