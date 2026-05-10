Крупнейшая артиллерийская армия мира переходит на САУ следующего поколения, – СМИ

В Азии наблюдается быстрая милитаризация потенциальных агрессоров.

Северная Корея наращивает производство самоходной гаубицы нового поколения "Чучхе-107", которая, как ожидается, значительно расширит боевые возможности ее армии. Что показательно, пушка имеет стандартный калибр НАТО 155 мм, который до сих пор в КНДР не использовался. Заявленная дальность стрельбы новой гаубицы составляет более 60 километров.

Как пишет Military Watch Magazine, Корейская народная армия на протяжении десятилетий обладала крупнейшими в мире артиллерийскими силами – и это в мирное время. При этом страна продолжала активно производить и накапливать соответствующие боеприпасы в беспрецедентных масштабах. В конечном итоге именно эти запасы затем спасли Россию от поражения в войне с Украиной.

Гаубицу "Чучхе-107" впервые показали еще в 2018 году, однако с тех пор она претерпела многочисленные исправления и усовершенствования. Северокорейское телевидение опубликовало сюжет об этой пушке, из которого становится понятно, что гаубицу запустили в крупносерийное производство.

Аналитики отмечают, что калибр 155 мм обеспечивает несколько большую дальность стрельбы и мощность порохового заряда по сравнению с основным советским калибром 152 мм. Кроме того, с таким калибром проще работать на мировых рынках из-за его большей распространенности. А еще это обеспечивает оперативную совместимость артиллерии КНДР и Китая, где также недавно начали делать ставку на этот калибр.

Вместе с тем аналитики предполагают, что переход на "Чучхе-107" мог ускорить сотрудничество КНДР с Россией, в рамках которого значительные артиллерийские запасы советского образца были отправлены на фронт в Украину. Впрочем, вероятно, еще некоторое время артиллерия калибра 152 мм будет оставаться важной частью арсенала Северной Кореи.

Также, очевидно, Пхеньян еще долгое время будет полагаться на дальнобойные гаубицы калибра 170 мм, которые хорошо зарекомендовали себя в войне против Украины.

Эксперты предполагают, что корейцы продолжат совершенствовать свою новую гаубицу, получая технологическую помощь от России и Китая.

Как писал УНИАН, после значительных потерь на начальном этапе вмешательства КНДР в войну в Украине северокорейские подразделения научились быстро интегрировать разведданные беспилотников в работу артиллерии, а Пхеньян начал пересматривать военную доктрину, делая ставку на малые группы, ИИ, РЭБ и автономные системы.

Также мы рассказывали, что КНДР уже имеет достаточно ядерных боеголовок и межконтинентальных ракет, чтобы прорвать американскую ПРО и нанести ограниченный ядерный удар по США. Северная Корея становится все более уверенной ядерной державой, обладая не только ракетами для ударов по США, но и большим арсеналом ракет малой дальности для атак на союзников Вашингтона в Азии и базы на Гуаме.

