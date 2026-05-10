Способствует расслаблению: ученые назвали популярный фрукт, который может улучшать сон

В то же время исследователи предупредили, что ни один продукт питания не является чудодейственным средством.

Авокадо обладает особенностью, заключающейся в том, что оно одновременно содержит несколько питательных веществ, которые могут благотворно влиять на сон и здоровье сердца. Этот фрукт с кремовой консистенцией и нейтральным вкусом богат полезными для сердца жирами, калием, растворимыми волокнами и антиоксидантами. Об этом пишет Nok Lapja.

Отмечается, что благодаря своему особому составу даже половина авокадо может стать важным источником питательных веществ в ежедневном рационе.

"Это подтверждает исследование, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации. Исследователи из Университета Пенсильвании изучали влияние этого экзотического фрукта на 969 американцев, преимущественно взрослых с избыточным весом. Одна из групп участников в течение 6 месяцев ежедневно употребляла авокадо - заменяя им преимущественно переработанные продукты с высоким содержанием соли, - тогда как члены контрольной группы употребляли его лишь изредка, 1-2 раза в месяц", - добавили в материале.

Поэтому результаты исследования показывают, что те, кто регулярно употреблял авокадо, сообщали о большей продолжительности сна и его лучшем качестве. Также у них улучшился уровень холестерина по сравнению с контрольной группой, где не было заметно значительных изменений.

Главная авторка исследования Кристина Петерсен сказала, что ни один продукт питания не является чудодейственным средством, однако авокадо является комплексным источником питательных веществ, поэтому его влияние ощущается сразу в нескольких сферах:

может способствовать похудению;

защищает сердце;

укрепляет иммунную систему;

способствует снижению уровня холестерина;

оптимизирует уровень сахара в крови;

поддерживает регенерацию организма ночью;

является прекрасным источником калия и магния, которые вместе способствуют засыпанию и расслаблению мышц.

Несмотря на то, что авокадо само по себе не снижает риск сердечных заболеваний и не решает проблемы со сном в одно мгновение, эксперты отмечают, что все же стоит включать его в рацион. В сочетании с различными продуктами, богатыми витаминами и клетчаткой, а также регулярными физическими упражнениями, оно может стать прекрасным дополнением к здоровому образу жизни.

Другие советы по здоровью

Также ученые рассказали об одном популярном напитке, который улучшает память и настроение. По их словам, этот напиток содержит больше антиоксидантов, чем зеленый чай, однако люди употребляют его очень редко.

Кроме того, диетологи рассказали, какой чай может помочь защитить ваше сердце. В частности, исследователи обнаружили, что у тех, кто регулярно выпивал три чашки зеленого чая ежедневно, риск сердечных заболеваний был на 15% ниже, чем у тех, кто не употреблял зеленый чай.

