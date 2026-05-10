Может ли военный после СЗЧ вернуться в желаемую часть: разъяснение ТЦК

В ведомстве объяснили, как работает система рекомендательных писем.

Военнослужащие, возвращающиеся после самовольного оставления части (СОЧ, далее СЗЧ), имеют возможность попасть в выбранное подразделение, но при определенных условиях. Об этом сообщил Черновицкий областной ТЦК и СП на своей странице в Facebook.

Как говорится в публикации, бойцы часто интересуются, можно ли перевестись в конкретное формирование при наличии рекомендательного письма ("отношения"). В ведомстве подтвердили, что это реально.

"Да, это возможно. Согласно алгоритму перемещения (назначения) личного состава ВСУ, письменные согласия от боевых бригад, нуждающихся в доукомплектовании, по-прежнему принимаются и учитываются", – отмечается в сообщении.

В то же время получить такое согласование смогут не все. По словам представителей ТЦК, решающим фактором является тип структуры, которая выдала документ. Командиры батальонов резерва не будут принимать во внимание "отношения", если они предоставлены учреждениями обеспечения.

Согласно алгоритму, таких военных будут направлять исключительно в приоритетные объекты комплектования. Как отмечается, предпочтение всегда отдается боевым единицам.

"Общая система построена таким образом, что в первую очередь пополняется личный состав боевого звена", – говорится в публикации.

Таким образом, по имеющейся информации, шансы на выбор конкретного места службы имеют только те, кто планирует переход именно в боевые бригады.

Мотивация военных

Ранее УНИАН писал, что Минобороны Украины ищет способ уменьшить количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) в ВСУ. Предложено ввести отдельные подходы к срокам службы для пехоты и штурмовых подразделений, чтобы сделать условия службы более справедливыми. Также планируется пересмотреть систему мобилизации и усилить денежное обеспечение военных этих подразделений. В ведомстве считают, что это должно снизить мотивацию к СЗЧ и улучшить ситуацию с комплектованием армии.

