Рыбчинский впервые рассказал об инсульте у матери: 'Было страшно'

Продюсер также поздравил маму с праздником.

Известный украинский продюсер и сын композитора Юрия Рыбчинского – Евгений Рыбчинский – впервые рассказал об инсульте, который случился у его матери Александры.

Сегодня, 10 мая, в День матери, мужчина опубликовал совместные кадры с родным человеком и написал о ее состоянии здоровья.

"В этом году мама перенесла инсульт. Было страшно, но мама осталась в сознании, хотя и значительно ослаблена. Очень крутая женщина! Во всех смыслах. В успехе моего легендарного отца ее значение невозможно переоценить. Она была и остается настоящей Музой и Хранительницей. Прекрасная мать, бабушка и прабабушка. Настоящий символ сегодняшнего праздника. С Днем матери, мамочка! Люблю тебя!", – отметил продюсер в своем Instagram.

Видео дня

Напомним, Евгений Рыбчинский в декабре прошлого года признался, что перенес серьезную операцию из-за онкологического заболевания.

"Вырезал очередную опухоль. И это уже не первая. Но и в первый раз, и в последний я даже не думал о смерти. И бояться нечего. Мы живем один раз... Чего бояться? Я не люблю таких подробностей, но это связано с кожей. Это наследственное. Очень неприятные моменты, потому что иногда просто удаляют половину тела. Ты видишь снаружи, а внутри оно втрое больше. Впервые это было в 2015 году. А сейчас уже в другом месте. Вырезали все. Биопсия показала, что все нормально", – писал мужчина.

Вас также могут заинтересовать новости: