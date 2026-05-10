'Самый тяжелый период': дочь Степана Гиги рассказала, как пережила утрату отца

Дочь известного украинского певца Степана Гиги – Квитослава – рассказала, как пережила утрату отца и какие важные советы он ей давал.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно о смерти артиста. Впоследствии его дети отметили, что у него были осложнения из-за сахарного диабета. Борьба за жизнь певца длилась более двух месяцев, однако, к сожалению, Степан Петрович ушел из жизни. Квитослава Гига призналась, что до сих пор не может смириться с потерей близкого человека.

"Это самый тяжелый период в моей жизни. Эту утрату невозможно описать словами, и я понимаю, что эта боль не пройдет никогда. Но сейчас мы хотим продолжить его дело, потому что до последних дней папа говорил только о том, как он нами гордится и как сильно верит в нас. Именно это сегодня дает силы двигаться дальше", – подчеркнула дочь исполнителя в интервью "Телеграфу".

Она также вспомнила советы звездного отца, которые всегда были точными и искренними.

"Он находил очень правильные и точные слова. И сейчас мне очень не хватает тех моментов, когда мы могли просто сесть и по-душевному поговорить. Когда мне тяжело, я часто думаю: "А что бы мне сейчас посоветовал папа?". И это действительно помогает. Наверное, главный его совет – верить в себя так, как он верил в меня. Папа всегда говорил, что каждый человек – индивидуален и неповторим. Поэтому я никогда не пыталась себя с кем-то сравнивать. Я просто помню его слова: "Пой сердцем, искренне и по-настоящему. Таких, как ты, больше нет". И для меня это очень важно", – добавила Квитослава.

