Даже маленький Mavic не спрячется: компания Saab выпускает новую ракету-убийцу дронов

Шведский оборонный гигант модернизировал ПЗРК, который уже уничтожает врага в Украине.

Швеция представила новую ракету Bolide 2 для комплексов RBS 70, которые уже активно помогают защищать украинское небо. Об этом сообщает компания Saab в своем официальном пресс-релизе.

Главная фишка новинки – она научилась "видеть" и уничтожать даже крошечные DJI Mavic, которые раньше были сложной целью для крупных систем ПВО. Как отметили разработчики, на работу над проектом ушло 4,5 года, а серийное производство планируют запустить уже к 2027 году.

По словам экспертов издания Calibre Defence, инженерам удалось модернизировать внутреннюю электронику и освободить место для взрывчатки. Так, новая боевая часть содержит на 50% больше взрывчатого вещества. При этом общий вес ракеты не изменился благодаря использованию алюминиевого корпуса вместо стального.

"С Bolide 2 мы готовы предоставить нашим заказчикам еще более мощную ракету, готовую к адаптации под новые воздушные угрозы. Пользователи RBS 70 смогут воспользоваться преимуществами усовершенствований, в частности более мощной боевой частью", – подчеркнул Стефан Оберг, руководитель бизнес-подразделения Missile Systems.

Несмотря на модернизацию, как известно, ключевые характеристики дальности – 9 км и высоты – 5 км остались неизменными. Однако благодаря увеличению количества лазерных датчиков ракета значительно эффективнее обнаруживает и уничтожает даже мельчайшие воздушные цели.

Украинские разработки

Ранее УНИАН писал, что до недавнего времени наши военные пользовались китайскими дронами Mavic, но теперь в Украине появился собственный аналог. Волонтер Мария Берлинская рассказала, что новый БПЛА уже работает на фронте и создан специально для нужд войны. По ее словам, украинская разработка лучше защищена от вражеского радиоэлектронного воздействия и не зависит от поставок из Китая.

"Мавики закупались еще до начала 2025 года. В январе-феврале появились санкции (ограничения на поставки дронов Mavic в Украину и Европу – ред.). Поставки еще шли, но потом остановились. Но я скажу – у нас уже есть не Mavic, а Шмавик. Дрон украинского производителя, который успешно законтрактована. Наш производитель успешно делает то, что делали китайцы", – заявила она.

