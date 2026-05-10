Россия требует от Украины то, что не может захватить.

Дальнейший прогресс в мирных переговорах невозможен до тех пор, пока Украина не выполнит требования Кремля по выводу украинских войск из Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, которого цитирует ТАСС.

"Пока [Украина] не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов [переговоров], но мы будем на одном и том же месте, понимаете? Вот в чем дело", - заявил он.

При этом Ушаков почему-то выразил уверенность, что Украина все же обязательно передумает и просто так отдаст России свою самую укрепленную часть территории.

"Они знают на Украине, что это нужно сделать и что они это рано или поздно все равно сделают", - подчеркнул помощник Путина.

Как писал УНИАН, ранее о своем потенциальном выходе из трехстороннего переговорного формата по Украине заявили США. По словам госсекретаря Марко Рубио, они не хотят тратить время на то, что не приносит результата.

При этом стоит отметить, что за весь второй срок Трампа его администрация ввела лишь один значимый пакет санкций против РФ - запрет на покупки нефти у компаний "Роснефть" и "Лукойл" осенью прошлого года. Да и те потом были ослаблены и компенсированы скачком цен на нефть по вине самих же США. Никакого другого видимого давления на Кремль США больше не оказывали, но пытались и пытаются давить на Украину.

