Путин не выполнил обещание, данное Трампу: эксперт объяснил, почему РФ тянет с мирным соглашением

Диктатор, вероятно, попытается перенести дедлайн мирного соглашения на весну, предположил Самусь.

Между Россией и США уже идет коммуникация о том, что вероятное соглашение о "прекращении огня" россияне готовы будут подписать после оккупации остальной части Донецкой области, поскольку президент Украины Владимир Зеленский отказывается отдавать территорию без боя. Речь может идти о сроке до конца мая, когда, по мнению Кремля, Россия сможет все-таки оккупировать весь Донбасс.

Об этом директор платформы New Geopolitics Research Network, заместитель директора ЦДАКР по международным вопросам Михаил Самусь сказал в эфире Радио NV.

Он обратил внимание, что в начале зимы тоже проходили переговоры, и тогда многие предполагали, что вскоре состоится подписание соглашения о прекращении огня, и что якобы инициатор войны Владимир Путин готов к этому.

Видео дня

"Но мы прогнозировали, что у Путина сейчас нет никаких оснований для прекращения огня. Его генералы обещают за один-два месяца прорвать фронт, оккупировать весь Донбасс и к весне создать совершенно новые условия для того, чтобы Украина капитулировала", - отметил Самусь.

В то же время, заметил он, в Кремле считают, что ситуация для Украины может ухудшиться настолько сильно, что она будет вынуждена идти на подписание каких-то соглашений.

Буданов прогнозировал момент для подписания соглашения на февраль

Вместе с тем эксперт прокомментировал слова Кирилла Буданова, нынешнего главы Офиса президента, озвученные еще в ноябре о том, что в середине февраля, возможно, появится момент для заключения соглашения между Украиной и Россией.

По мнению Самуся, имелось в виду, что процесс снова активизируется именно потому, что будут какие-то новые обстоятельства. В частности, говорит эксперт, речь шла о том, что Путину, возможно, удастся создать такие обстоятельства, когда фронт будет прорван.

"Я думаю, что через Кирилла Дмитриева доносились до Трампа и его команды слова Путина, а возможно, Путин и сам в ходе телефонных разговоров говорил Трампу, что к весне, если говорить об этом в октябре, – что "через три-четыре месяца я точно возьму Краматорск и Славянск, и тогда не будет уже аргументов у Зеленского, чтобы как-то не идти на подписание тех договоренностей, которые у нас есть". То есть "я заберу физически весь Донбасс, если Зеленский не хочет отдавать без боя, и мы тогда точно подпишем какой-то мирный договор". Или, если не мирный договор, то о прекращении огня точно", - считает Самусь.

Путину ничего не удалось достичь

Однако уже наступил февраль, и очевидно, что ни одно из обещаний Путина, данных Трампу, не сбылось:

"Никакого прорыва на фронте не произошло, и что бы там кто ни говорил, но никаких успехов у российской армии на фронте нет. Нет оперативного успеха. Путин сейчас не может сказать Трампу: "Смотри, я тебе обещал, что у Зеленского не будет аргументов, я выполнил". Нет, он ничего не выполнил. Он бьет по энергетике".

Поэтому, отметил он, россияне сейчас запускают все имеющиеся у них ракеты против мирных городов и критических объектов Украины, чтобы создать условия не на фронте, а в тылу, в гуманитарной сфере, для капитуляции Украины, чтобы у Зеленского не было аргументов, что Украина не будет подписывать неприемлемые условия.

"Так думает Путин. Я уверен, что так не получится. Но то, что активизация должна произойти в конце февраля... В принципе, активизация началась раньше, потому что всем стало понятно, что Путин не выполнит своих угроз и обещаний относительно оккупации всего Донбасса", - подчеркнул Самусь.

Путин перенесет подписание соглашения на май

Он убежден, что никакого завершения зимней наступательной кампании РФ уже можно не ожидать, потому что вряд ли, кроме Путина и Герасимова, кто-то думает, что до конца зимы на фронте они что-то большое сделают.

"Но я думаю, что сейчас уже можно говорить с достаточно большой вероятностью, что следующий срок, когда Россия будет говорить Трампу, что они готовы к подписанию какого-то мирного договора, – это конец мая, когда будет завершение весенней кампании. Мы это уже проходили несколько лет, когда у россиян откладывается завершение "СВО" сначала на три дня, а потом они переносили на год. А сейчас они это делают сезонно – зимняя, весенняя, летняя и осенняя кампании", – считает Самусь.

При этом он предположил, сколько эти переносы будет терпеть Трамп. По наблюдениям эксперта, если до 31 мая не будет никакого мирного договора, то тогда президент США выйдет из этих переговоров:

"Это означает, что Кремль уже коммуницирует американской стороне, что давайте перенесем дедлайн на 31 мая".

До этой даты Путин снова может пообещать Трампу, что оккупирует Донбасс и что тогда Зеленский якобы будет вынужден подписывать соглашение, считает Самусь.

Завершение войны в Украине: важные новости

Как сообщал УНИАН, в ноябре Буданов предполагал, что зимой может произойти приближение к моменту, когда гипотетически мирное соглашение между Украиной и Россией станет возможным. Это может произойти в начале или в середине февраля.

4 февраля в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ. До этого момента вопрос будущего Донбасса остается нерешенным.

Вас также могут заинтересовать новости: