До 14 дней с сохранением выплат: как военным получить отпуск по семейным обстоятельствам

Военнослужащие могут получить отпуск по семейным обстоятельствам с сохранением денежного обеспечения и дополнительным временем на дорогу.

Военнослужащие в Украине имеют право на краткосрочный отпуск по семейным обстоятельствам с сохранением денежного довольствия. Об этом напомнили в Черновицком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

В ТЦК отметили, что закон не содержит четкого исчерпывающего перечня причин, а окончательное решение принимает командир с учетом обстоятельств и боевой ситуации.

Среди основных оснований для предоставления отпуска называют:

вступление военнослужащего в брак;

тяжелую болезнь или смерть близких родственников;

стихийное бедствие, затронувшее семью или имущество;

другие исключительные обстоятельства, когда присутствие военнослужащего является необходимым.

Сколько длится отпуск

По информации ТЦК, отпуск по семейным обстоятельствам может длиться до 10 календарных дней.

Кроме того, военному могут добавить время на дорогу – до двух суток в одну сторону. Общая продолжительность в таком случае может составлять до 14 дней.

Также в центре подчеркнули, что военнослужащему полностью сохраняется денежное обеспечение вместе с надбавками, а количество таких отпусков в год законодательством не ограничивается.

Как получить отпуск

В ТЦК пояснили, что для оформления отпуска военнослужащему необходимо:

1. Подать рапорт – в частности, через приложение "Армия+".

2. Приложить подтверждающие документы или указать причину их отсутствия.

3. Дождаться решения командира.

4. Получить приказ и отпускной билет.

5. Вовремя вернуться к месту службы или сообщить о задержке по уважительным причинам.

В ТЦК напомнили, что право военных на такой отпуск предусмотрено законом о социальной защите военнослужащих и указом президента №1153 о прохождении военной службы.

Отпуска военных – последние новости

Ранее в Минобороны поясняли, что военнослужащим предоставляются ежегодные основные отпуска продолжительностью до 30 суток, но есть еще дополнительные отпуска. В частности, за уничтожение вражеской техники.

Также отмечается, что основной отпуск может предоставляться частями при условии, что основная непрерывная его часть составит не менее 15 календарных дней. Военнослужащим, заболевшим во время ежегодного основного отпуска и нуждающимся в стационарном лечении, он продлевается после выздоровления на количество неиспользованных дней.

