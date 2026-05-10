Где в Украине в понедельник будет теплее всего, а где - пройдут дожди: прогноз от Диденко

В целом следующая неделя будет дождливой.

В ближайшую неделю территория Украины будет находиться под влиянием атмосферных фронтов: преобладать будет погода с дождями и местами грозами. Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко. По ее словам, прояснения тоже будут, ведь синоптические процессы уже летние.

"В понедельник, 11 мая, в Украине дожди наиболее вероятны в восточной части, в Сумской, Запорожской, Полтавской и Черкасской областях. На остальной территории Украины завтра – без существенных осадков, разве что в Закарпатье пройдет дождь", – отметила синоптик.

Она подчеркнула, что температура воздуха ожидается неоднородной: в течение дня теплее всего будет на западе – +20...+24 градуса. Вдоль полосы Сумская-Черкасская-Полтавская-Днепропетровская области – всего +17...+19 градусов. В целом – +18...+22 градуса.

"В Киеве 11 мая осадки маловероятны, немного потеплеет по сравнению с сегодняшним днем, ожидается до +18, +19 градусов", – рассказала Диденко.

В течение недели, пишет она, температура воздуха будет колебаться: "будет умеренно тепло или прохладно, периодические дожди". Повышение же температуры, по ее данным, ориентировочно ожидается через неделю – с 18-19 мая.

Напомним, в Гидрометцентре рассказали о прогнозах на летние месяцы, отметив, что слова о якобы "плюс 40 все лето" в Украине в этом году – это "спекуляция". "Такие температуры возможны локально и кратковременно, но не как стабильный сценарий", – подчеркнула синоптик, начальница отдела коммуникации со СМИ Наталья Птуха.

Профессор Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вазира Мартазинова также рассказала, будет ли невыносимая жара этим летом. Она отметила, что в прогнозах стоит ориентироваться скорее на лето 2025 года, а не на предыдущие – жаркие и душные. "Устойчивых жарких процессов, которые наблюдались еще два года назад в июле-августе, я не ожидаю", – сказала она. В то же время отдельные дни будут жаркими. Впрочем, высокая температура не будет держаться долго и в целом лето будет очень похожим на прошлого.

