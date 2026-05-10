Украинка купила заброшенный дом за $5,5 тысячи: вот что случилось через полгода (видео)

Хозяйка расчистила заваленный мусором двор, частично отремонтировала старую хижину и обустроила жилье для сезонного проживания с минимальными затратами.

Украинка Эльмира вместе с мамой за шесть месяцев смогла частично восстановить старый заброшенный дом в Каменском, который приобрела за 5 500 долларов. О процессе ремонта и обустройства женщина рассказывает на своем YouTube-канале "Эльмира. Дневник дачницы".

По словам владелицы, после покупки территория вокруг дома была в крайне плохом состоянии. У входа лежали обломки старых построек, а двор был завален хламом.

"Вот эта куча выглядела как обычные ветки, но на самом деле там было все: части старого дивана, пружины от кровати, куча бутылок, старые ковры", – рассказала Эльмира.

Видео дня

Часть мусора вывезли, а на очищенном месте обустроили клумбы и небольшую зону отдыха. Старый туалет демонтировали, а шифер и камни оставили для дальнейшего использования.

Дом площадью 23 квадратных метра решили не сносить

Несмотря на небольшую площадь – всего 23 квадратных метра – владельцы решили не сносить старое здание.

"На мой взгляд, это вообще не полноценный дом, а скорее бывшая летняя кухня с пристройкой", – пояснила женщина.

В будущем семья планирует построить новый дом, а старую хижину оставить как гостевой дом или дачу.

Ремонт делали максимально бюджетно

Из-за зимы работы продвигались медленно, поэтому активный ремонт начался только весной. Владельцы старались максимально экономить и использовать старые вещи повторно.

Так, из старого дивана сделали кровать, а советский шкаф решили отреставрировать вместо того, чтобы выбрасывать. Отдельно восстанавливали старую печь.

"Многие не верили, но это действительно так", – сказала хозяйка о ремонте печки, который обошелся примерно в 350 гривен.

Кухонную зону также обустраивали своими руками. Для столешницы использовали доски и брус, найденные в сарае, а сверху покрыли конструкцию пленкой.

По словам хозяев, на ее создание потратили около 2 500 гривен. За полгода дом стал пригодным для жизни.

Хозяйка говорит, что результат превзошел первоначальные ожидания. Дом уже можно использовать для сезонного проживания, а двор полностью изменил свой облик.

"Было много моментов, когда казалось, что все это идет очень медленно и что работы еще много", – поделилась Эльмира.

Впереди еще ремонт коридора, обустройство фасада, строительство беседки и новых клумб. Также семья планирует выращивать малину и клубнику.

Другие интересные новости

Как сообщал УНИАН, в Германии бесплатно отдают дом площадью 200 квадратных метров недалеко от Мюнхена. Однако владельцы должны выполнить ряд строгих условий.

Бесплатно отдается только сам дом, а не земля под ним. Будущие владельцы должны разобрать его, перевезти на другой участок земли и построить заново в точности таким, каким он был.

Вас также могут заинтересовать новости: