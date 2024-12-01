Президент Украины не видит никаких рисков в том, чтобы главы МИД стран-членов НАТО на встрече 3-4 декабря рекомендовали пригласить Украину в НАТО.

США, Германия и Венгрия сохраняют скептическое отношение к возможности приглашения Украины относительно приобретения членства в Организации Североатлантического договора (НАТО) в будущем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Антониу Коштой в Киеве.

В частности, у Зеленского спросили, следует ли Украине ожидать 3-4 декабря положительного решения от встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО относительно одобрения рекомендации лидерам этих государств пригласить Украину к будущему членству.

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"Я не знаю, что там может быть: окно откроется, окно закроется! Уже столько было этих окон, если честно. Это зависит от партнеров. Они знают нашу позицию. Мы хотели бы рекомендацию от министров иностранных дел, но иллюзии нет. Есть те скептические страны, США на сегодня входят в список этого, к сожалению, скепсиса", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что не знает, будет ли действующий президент США Джо Байден рекомендовать принятие соответствующего решения. В то же время, как отмечает Зеленский, видение государственного секретаря США Энтони Блинкена более позитивное.

"Но, есть еще немецкая сторона. Есть еще венгерская сторона, и поэтому, только консолидированный сигнал может быть положительно воспринят всеми лидерами", - сказал Зеленский.

При этом, как считает президент Украины, встреча глав МИД на следующей неделе - это не последняя возможность.

"В любом случае, можно рассчитывать на следующие шаги, если есть политическая воля. Есть два месяца у действующей власти в США. Они имеют влияние на тех немногих европейских скептиков... Я ни в чем не вижу никаких рисков. Я лично не вижу! И большинство стран НАТО не видят никаких рисков от рекомендации относительно положительного будущего членства Украины в НАТО. Это даже не приглашение. Это рекомендация министров иностранных дел лидерам относительно будущего приглашения Украины в НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Украина в НАТО - последние новости

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал письмо, в котором призвал своих коллег из НАТО предоставить приглашение Киеву во время встречи в Брюсселе на следующей неделе.

В частности Украина заявляет, что соглашается с невозможностью присоединения к НАТО, пока идет война, но предоставление приглашения сейчас, по мнению Киева, продемонстрирует Владимиру Путину, что одна из его главных целей - не дать Украине стать членом Альянса - не может быть достигнута.

Окончательное решение о приглашении Украины должны одобрять лидеры стран-членов НАТО, если будет соответствующий консенсус. Следующая встреча лидеров государств Альнсу состоится на Саммите НАТО на Всемирном форуме в Гааге (Нидерланды). Саммит будет проходить с 24 по 26 июня 2025 года.

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