Речь идет именно о получении приглашения, а не о самом вступлении.

Киев хочет, чтобы НАТО предоставила официальное приглашение на вступление Украине уже на следующей неделе. Об этом пишет Reuters.

Издание получило в свое распоряжение письмо министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, в котором тот призвал своих коллег из НАТО предоставить приглашение Киеву во время встречи в Брюсселе на следующей неделе.

В частности Украина заявляет, что соглашается с невозможностью присоединения к НАТО, пока идет война. Но предоставление приглашения сейчас, по мнению Киева, продемонстрирует президенту России Владимиру Путину, что одна из его главных целей - не дать Украине стать членом НАТО - не может быть достигнута.

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Хотя ранее дипломаты НАТО говорили, что на данном этапе в альянсе нет консенсуса относительно приглашения Украины, в письме Сибиги указано, что сейчас оптимальное время для такого приглашения.

"Это станет адекватным ответом союзников на постоянную эскалацию развязанной Россией войны, последней демонстрацией которой является привлечение десятков тысяч северокорейских войск и использование Украины как полигона для испытаний нового оружия", - пишет Сибига.

Украина и НАТО: последние новости

Как писал УНИАН, Трамп назначил своего спецпредставителя в Украине. Тот уже имеет свой готовый план окончания войны, который среди прочего предусматривает отказ Украине во вступлении в НАТО на неопределенный период времени.

Зато министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, которая отвечает за вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, считает завершение войны невозможным без членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

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