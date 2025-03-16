Большинство в Европе знают, что Путин не остановится на Украине, если возьмет Киев, отметил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Всем должно быть ясно, что президент РФ Владимир Путин не заинтересован в мире, он хочет восстановить советскую эпоху, пишет в колонке на The Telegraph британский полковник в отставке, бывший командующий силами НАТО по быстрому реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы Хэмиш де Бреттон-Гордон.

"Путин утверждает, что побеждает, так почему же он должен остановиться сейчас и признать неудачу, пожертвовав миллионом жизней?" - спросил автор.

По его словам, требования Путина "совершенно неприемлемы" - он хочет:

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чтобы НАТО вернулось к границам 1997 года, чтобы страны Балтии, Финляндия и Швеция ушли;

полной интеграции захваченных территорий в состав России и международного признания этого;

в Украине не было войск НАТО;

полной реинтеграции всей Украины в Россию и отделения США от Европы.

"Путин в значительной степени добился последнего из этих целей, и западные разведывательные агентства оценивают, что он думает, что может достичь своей главной цели, особенно учитывая, что он продвигается вдоль большей части линии соприкосновения", - отметил эксперт.

Он напомнил, что недавно потери России в Украине превысили отметку в один миллион, и Путин знает, что его ждет чертовски сильное пробуждение с "матерями РФ", как только пыль этой войны уляжется, и он захочет оттянуть этот момент как можно дальше.

"Великобритания и Европа, с Трампом или без него, должны рассмотреть все варианты. Путин реагирует только на силу. Бесполетная зона над Украиной или наземные войска НАТО могут сдержать российское продвижение на запад. Только когда Путин узнает, что мы полностью посвятим себя этой борьбе, он серьезно рассмотрит мир. Большинство в Европе, кто подробно изучает Путина и Россию, знают, что он не остановится на Украине, если возьмет Киев. По сути, он хочет восстановить Советский Союз, - уверен эксперт. - Путин не хочет мира, он по-прежнему стремится к полной победе в Украине и верит, что может ее добиться. Нам, особенно в Европе, нужно понять реальность позиции Путина и планировать соответствующим образом".

Путин затягивает режим тишины: заявление Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин затягивает согласование установления режима тишины на всей линии фронта, потому что хочет захватить как можно больше территорий Украины:

"Они хотят более сильную позицию, я уверен, перед тишиной. Сейчас они выглядят как минимум несерьезно. После предложения и после того, на что они не рассчитывали, - на то, что будет найдено союзническое решение в Джидде, - они понимают, что теперь им надо отвечать. И теперь они будут рассказывать о контроле, о еще чем-то".

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