Следственные действия происходили и у подрядчиков облгосадминистрации.

26 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит серию обысков по уголовному делу о "Большой стройке" на Днепропетровщине.

Как сообщают "Схемы" со ссылкой на источники, детективы НАБУ проводят следственные действия в помещении Днепропетровской ОВА, в частности, кабинете ее главы Валентина Резниченко.

Также обыски проходят в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, который ответственен за закупки во время реконструкции дорог, и ряде других департаментов ОВА.

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Кроме этого, следственные действия происходили у подрядчиков ДОВА, в частности, в помещениях фирмы "Будинвест Инжиниринг", на производственных предприятиях и у связанных с компанией лиц.

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач также сообщил, что НАБУ проводит обыски у координатора "Большой стройки" от Офиса президента Юрия Голика. Следственные действия происходят в котежном городке "Конык" в Киеве.

"Обыски проходят в рамках дела в отношении фитнес-тренера Яны Хланти, которая связана с главой Днепропетровской ОВА Валентином Резниченко, и фирмы "Будинвест Инжиниринг", которая только во время полномасштабного вторжения РФ получила 1,5 млрд гривен на ремонт дорог в области", – заявил Ткач.

Ситуация в Одесской мэрии - подозрения вице-мэрам и обыски

Накануне правоохранители провели обыски в помещениях Одесского горсовета. В следственных действиях принимали участие представители НАБУ.

Впоследствии стало известно о задержании участников преступной группировки, контролировавшей бюджет города и мэрию. Среди подозреваемых оказались одесский бизнесмен, экс-депутат Одесского горсовета, мажоритарный владелец табачного гиганта TEDIS Ukraine и бенефициар группы Vertex United Борис Кауфман, экс-нардеп Александр Грановский.

Высший антикоррупционный суд арестовал обоих с возможностью выйти под залог в размере 129 и 124 миллионов гривен соответственно. Кауфман воспользовался этой возможностью.

Уже 9 декабря трем вице-мэрам Одессы, которых, по версии следствия, контролировали Кауфман и Грановский, сообщили о подозрении. 23 декабря стало известно о допросе городского головы Одессы Геннадия Труханова.

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