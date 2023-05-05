Залог внес соратник Труханова.

За мэра Одессы Геннадия Труханова, которого вчера взяли под стражу, уже внесли залог.

Как подтвердили УНИАН, в мэрии города, сегодня более 13 млн грн внес один из депутатов Одесского городского совета.

"По некоторым данным, деньги внес один из депутатов промерской фракции горсовета "Доверяй делам", - сказал сотрудник.

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Труханову придется носить электронный браслет, сдать паспорта для выезда за границу и тому подобное.

В то же время, специалист сказал, что не знает, городской голова уже вышел из СИЗО, потому что, обычно, на зачисление денег уходит три банковских дня, а сегодня – пятница.

Арест Труханова

Как сообщал УНИАН, 4 мая мэра Одессы Геннадия Труханова на 60 суток арестовали по ходатайству САП коллегией судей ВАКС. В качестве альтернативы он должен был уплатить залог 13,42 млн грн.

Напомним, в сентябре 2016 года Одесский горсовет купил за 185 млн грн здание обанкротившегося завода "земляков" у частной компании, которая в начале того же года заплатила за комплекс на аукционе 11,5 млн грн. мэр Одессы Геннадий Труханов и другие должностные лица стали обвиняемыми по делу.

В апреле 2019 года стало известно, что участники "схемы" завладели 92 млн грн.

Уже в конце апреля 2023 года ВАКС избрал Труханову меру пресечения в виде залога 30 млн 866 тыс. грн, которую надо было внести не позднее 5 дней.

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