Украина очень широко использует электронные коммуникации между гражданами и ТЦК и СП, говорит депутат.

Российские удары по территориальным центрам комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеют целью внести дисбаланс, паническую составляющую в процесс мобилизации в Украине, однако системной угрозы этому нет, ведь законодательство позволяет очень широко использовать электронные коммуникации между гражданами и ТЦК и СП. Об этом заявил председатель подкомитета комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Украинскому радио.

"Российская Федерация почувствовала, что ей захватить всю Украину за дни, недели, месяцы и годы не удалось и что украинский народ сплотился и действительно мобилизация очень быстро дала результаты. Сектор безопасности и обороны численности с 250 000 на начало войны очень быстро набрал способности в более чем один миллион человек. И Россия начала системно дискредитировать идею мобилизации в Украине", - пояснил нардеп.

По его словам, через различные свои медийные ресурсы и соцсети РФ "пытается как раз подсвечивать те проблемы, которые действительно есть". В то же время, по его словам, они не являются системными.

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"В парламентском комитете по вопросам нацбезопасности и обороны есть статистика, что до 98% процессов мобилизации происходит абсолютно спокойно и без каких-либо конфликтов. А эти несколько процентов, которые вызывают резонанс в обществе, формируют определенным образом это общественное мнение. И Россия подогревает соответствующие настроения, гиперболизирует их", - отметил Вениславский.

Атаки по ТЦК - продолжение предыдущего сценария

Сценарий нанесения ударов по ТЦК как раз и является продолжением сценария дестабилизации мобилизационных мероприятий, говорит он, ведь ТЦК занимаются не только непосредственно мобилизацией, но и рекрутингом, ведением учета граждан и тому подобное.

"Поэтому это имеет целью внести дисбаланс, паническую составляющую в процесс мобилизации. Но благодаря тому, что мы приняли законодательство, которое позволяет сегодня очень широко использовать электронные коммуникации между гражданами и ТЦК и СП, то системной угрозы для мобилизации нет", - заверил депутат.

Говоря о нежелании украинцев мобилизоваться, он заявил, что никто не ожидал, что война продлится 3,5 года, мол, в первый год показатели мобилизации были хорошие и люди добровольно шли в ВСК и СП.

"Потом началась системная работа, но некоторые люди пытаются избежать мобилизации. Даже в европейских странах, когда идет опрос, мы видим, что там маленький процент людей, готовых потенциально защищать свою страну, если у них начнется война", - пояснил депутат.

О тех, кто ждет "русский мир"

Также он прокомментировал одобрительную реакцию некоторых украинцев на российские удары по ТЦК. В частности, по его словам, среди граждан Украины есть и те, кто ждет "русский мир", корректируя огонь и поджигая машины, но "это явление не является массовым, эти случаи не приобретают угрожающих для Украины масштабов".

"Здесь должны работать правоохранительные органы. В условиях военного положения ответственность достаточно строгая. И органы Нацполиции, и Службы безопасности, и Государственного бюро расследований имеют эффективные механизмы, рычаги влиять на такую ситуацию и выявлять людей-врагов Украины и применять меры, предусмотренные действующим законодательством", - сказал Вениславский.

Российские удары по ТЦК: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине закрыли первый ТЦК. Речь идет о Винницком городском. В учреждении сообщили, что это решение принято ввиду напряженной ситуации в стране и с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан. Перед тем войска РФ осуществили удары по ряду ТЦК в Украине.

Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что россияне, когда поняли, что информационной войны по ТЦК недостаточно и все-таки мобилизация продолжается, они выискивают другие способы расшатать ситуацию. По его мнению, это более демонстрационные удары, ведь многие основные ТЦК и СП релокированы и находятся в других городах, а они бьют именно по тем зданиям, которые на картах или в мирное время были.

Между тем в российском Минобороны, комментируя недавние удары по терцентрам комплектования и соцподдержки в Украине, подтвердили, что такие атаки наносятся целенаправленно.

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