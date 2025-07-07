Костенко добавил, что действия России направлены на внутреннюю дестабилизацию в Украине.

Россияне с начала войны пытаются сорвать мобилизацию в Украине. Об этом сказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, комментируя удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки.

В эфире телеканала "Эспрессо" он пояснил, что сначала над срывом мобилизации оккупанты работали в информационном поле. Россияне часто выдумывали какие-то истории, порой "подсвечивали" действительно позорные истории, которые у нас случались с участием ТЦК и СП.

"Россияне вели информационную войну, а когда поняли, что этого недостаточно и все-таки мобилизация продолжается и Украина стоит, то они выискивают другие способы для того, чтобы расшатать ситуацию внутри. Они надеются, что отношение к ТЦК настолько негативное, что они будут к себе этим располагать людей. Поэтому они пытаются бить по ТЦК. Это более такие демонстрационные удары. Мы все понимаем, что многие основные ТЦК и СП релоцированы и находятся в других городах, а они бьют именно по тем зданиям, которые на картах или в мирное время были", – отметил Костенко.

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По его словам, в большинстве из этих зданий призывники и военнослужащие не находятся.

"Там бывают или подразделения обороны, а раненые, видимо, как раз те, кто не успели уйти или проигнорировали сигналы тревоги, потому что россияне бьют обычно "Шахедами", поэтому достаточно времени спрятаться в укрытии. Это террор, который они пытаются увеличивать, направляя на внутреннюю дестабилизацию, понимая, что есть часто неприязнь к ТЦК. Они могут себе искать поддержку таким образом", – подчеркнул Костенко.

Удары по ТЦК в Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июля, в результате ударов российских оккупантов по Харькову и Запорожью произошли попадания в здание Харьковского областного ТЦК и СП, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины сообщили, что предварительно в Харьковском ОТЦК и СП ранения получили три человека. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется.

Начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире телеканала "Суспільне" отметил, что в Запорожье в результате российской атаки на областной Территориальный центр комплектования и социальной защиты (ТЦК и СП) ранения получили 11 военнослужащих.

Как добавил Саранцев, люди находились в укрытии, но взрыв произошел очень близко и основная часть травмированных получили контузии. Он добавил, что работа на тех ТЦК, которые подверглись российской атаке, временно приостановлена.

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