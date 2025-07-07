В России прокомментировали удары по украинским ТЦК

Россияне стали чаще атаковать территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Украине.

В России прокомментировали недавние удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Украине. В Министерстве обороны РФ заявили, что такие атаки наносятся целенаправленно, пишут росСМИ.

В ведомстве говорят о том, что за минувшие сутки российские войска поразили ТЦК и "предприятие сборки и места хранения ударных беспилотников". В Минобороны РФ сказали, что якобы "было поражено 138 объектов".

Также в Минобороны России заявляют об уничтожении "двух пусковых установок и двух радиолокационных станций зенитного ракетного комплекса Patriot" в субботу, 5 июля. Отдельно упоминается удар якобы по "инфраструктуре военных аэродромов украинской армии, а также поражение цеха сборки беспилотников".

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Более того, росСМИ в июне писали о том, что подразделение Росгвардии "Ахмат" запустило чат-бот по сбору данных о сотрудниках украинских ТЦК от жителей Украины.

Россияне бьют по украинским ТЦК - важные новости

Напомним, что 7 июля россияне ударили по Запорожью и Харькову. Зафиксированы попадания в здание Харьковского областного ТЦК и СП, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.

В Сухопутных войсках ВСУ поделились, что среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть раненый. В Харьковском ОТЦК и СП ранения получили три человека.

Кроме того, 6 июля оккупанты ударили по районному ТЦК и СП в Кременчуге. Также повреждения получил жилой дом, который находится рядом. Предварительно, среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет.

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