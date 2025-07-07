В Украине закрыли первый ТЦК из-за ударов России

Часть задач ТЦК начнет выполнять ЦПАУ.

Винницкий городской Территориальный центр комплектования и социальной поддержки(ТЦК и СП) приостанавливает свою деятельность.

Об этом пресс-служба учреждения сообщила на странице в Facebook. Там пояснили, что это решение принято ввиду напряженной ситуации в стране и с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан.

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В пресс-службе отметили, что по вопросам медицинского обеспечения с 7 июля граждане могут обращаться в областную клиническую больницу им. Николая Пирогова по адресу: ул. Пирогова, 46.

В то же время прием граждан по социальным и другим вопросам будет проходить с 9 июля на базе Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) "Прозрачный офис" по адресу: проспект Космонавтов, 30.

Примечательно, что через короткое время это объявление исчезло со страницы винницкого ТЦК и СП без объяснений.

Удары РФ по зданиям ТЦК: что известно

В течение прошлой недели россияне нанесли удар по трем ТЦК. В частности 30 июня захватчики ударили беспилотником неподалеку от здания ТЦК и СП в Кривом Роге. Из-за атаки по объекту были раненые.

Утром 3 июля оккупанты нанесли удар по Полтавскому ТЦК. В Сухопутных войсках отметили, что такими атаками Россия целенаправленно пытается сорвать мобилизацию в Украине.

6 июля оккупанты нанесли еще один удар, на этот раз по зданию ТЦК и СП в Кременчуге. Среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших в результате вражеской атаки нет.

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