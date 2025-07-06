В Сухопутных войсках предупредили, что российские атаки могут продолжаться.

Россияне бьют по помещениям Территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Украине, чтобы сорвать мобилизацию. Эти попытка врага могут продолжаться, считает спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев. Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

"Как мы уже отмечали, основная цель российских ударов по ТЦК и СП - это попытка срыва мобилизационных мероприятий в Украине. Враг очень боится притока военнослужащих в нашу армию", - заявил спикер.

Он напомнил, что эта серия ударов по ТЦК в Полтаве, Кривом Роге и Кременчуге является продолжением российских террористических атак на здания ТЦК путем минирования и попыток пронести туда взрывные устройства.

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"Учитывая это, мы ожидаем, что попытки таких ударов могут продолжаться. Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы обезопасить военнослужащих, работающих в ТЦК и СП, а также гражданских, которые обращаются в эти центры", - добавил спикер.

Удары РФ по ТЦК в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, в воскресенье, 6 июля, враг попал по районному ТЦК и СП в Кременчуге на Полтавщине. В результате атаки произошли попадания вражеских БпЛА в здание ТЦК, а также в жилой дом рядом, сообщили в Сухопутных войсках. Предварительно среди военнослужащих и работников ТЦК раненых и погибших нет.

3 июля был российский удар по ТЦК в Полтаве. Причем было два попадания: одно - на территорию городского ТЦК и СП, второе - на территорию областного. Оба военных объекта расположены в достаточно плотной городской застройке. В результате удара погибли два человека. Среди пострадавших - много гражданских лиц, которые находились неподалеку от административных зданий.

В конце июня россияне ударили рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге. По данным Сухопутных войск, благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать травмирования и потерь среди личного состава. Однако ранения получили гражданские граждане, которые находились рядом с местом вражеской атаки.

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