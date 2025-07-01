Самыми жаркими на этой неделе ожидаются 4-5 июля.

В начале июля, начиная с 3-го числа, практически по всей территории Украины будет +26°...+32°, а далее - местами даже выше. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Она рассказала, что с 1 по 3 июля и в дальнейшем Украина будет находиться в переходной зоне между двумя атмосферными вихрями.

"То есть мощный антициклон над Западной Европой и поле высокого давления, который постепенно будет усиливаться и уже влиять на всю территорию Украины впоследствии, начиная где-то с 3 числа. Но с другой стороны - активный циклон с северо-востока", - сказала синоптик.

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Птуха добавила, что именно этот циклон и вызвал ветреные дождливые выходные, а вот в дальнейшем он уже будет отходить. Впрочем, остаточные процессы от него еще могут быть по северо-востоку страны.

"И влияние будет ощущаться только там, немного - в восточных областях 1 и 2 июля. А вот с 3-го уже полноценно антициклон будет влиять практически на всю территорию Украины", - отметила эксперт.

Такое расположение вихрей будет обусловливать оживленный ветер в первые два дня, преимущественно по левобережью. "Все еще с северо-запада будет этот ветер поступать. Особенно ощутимый именно в дневные часы", - сказала Птуха.

Так, отметила она, на этой неделе ожидается умеренная теплая погода со значительным повышением дневной температуры, особенно, начиная с 3 июля.

"Если говорить именно по показателям, то 1-2-го у нас еще нет жары. 1-2-го у нас еще будет сохраняться дневной температурный фон в пределах +18°...+24°... Теплее - это юг и Закарпатье - там до +28°. А вот начиная с 3-го числа, уже практически по всей территории Украины у нас +26°...+32°", - рассказала синоптик.

Самыми жаркими ожидаются 4 и 5 июля. Впрочем, не исключено, что там могут произойти определенные перестройки синоптических процессов, кратковременное прохождение атмосферных фронтов, что обусловит колебания температуры. Чувствуют это преимущественно западные и северные области.

"Затем снова атмосферное давление будет повышаться. 6-7 июля меньше будет осадков. А 8-го уже могут быть новые атмосферные фронты", - сказала Птуха.

По ее словам, сильная жара до +35° может коснуться южных регионов и Закарпатья, Прикарпатья, Прикарпатья, то есть юго-западных.

На уточнение относительно повышения температуры в начале июля, синоптик рассказала, что 3-4 июля ожидается +27°...+33°, а в юго-западной части Украины местами может быть сильная жара в "+35° и немного выше".

Как сообщалось, в Италии, Испании, Греции и Португалии установилась сильная жара. В некоторых регионах температура поднимается выше +40 градусов. Власти усиливают меры безопасности из-за повышенного риска возгораний.

Ученые считают, что учащение подобных волн жары связано с изменением климата, и предупреждают, что такие явления становятся все более частыми. Особенно страдают южные районы континента.

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