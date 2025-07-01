Аэропорт Жешув-Ясенка расположен менее чем в 100 километрах от границы с Украиной и перевозит значительную часть западной техники, направляемой на линию фронта в Украине.

Норвегия осенью отправит истребители F-35 в Польшу для защиты аэропорта Жешув-Ясенка, одного из ключевых транспортных узлов для военной помощи НАТО Украине. Об этом пишет The Kyiv Independent.

Отмечается, что эта новость появилась на фоне того, что Россия за последние недели усилила атаки на украинские города, запустив рекордные 400-500 беспилотных летательных аппаратов.

Важно, что таким образом, Норвегия усиливает свой вклад в противовоздушную и противоракетную оборону НАТО, в то время как главная цель миссии - поддержка защиты польского воздушного пространства и ключевого логистического центра для оказания помощи Украине.

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"Это жизненно важный вклад. Мы помогаем гарантировать, что поддержка для Украины достигнет своего пункта назначения, и Украина сможет продолжить борьбу за свободу", - заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик.

Стоит отметить, что аэропорт Жешув-Ясенка расположен менее чем в 100 километрах от границы с Украиной и перевозит значительную часть западной техники, направляемой на линию фронта в Украине. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что по состоянию на ноябрь 2024 года 90% помощи Украине проходило через аэропорт в Жешуве.

Это также основной пункт остановки для иностранных лидеров, направляющихся в Киев с официальными визитами. В январе министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Берлин разместит обещанные системы ПВО Patriot вокруг польского аэропорта для его защиты.

Помощь Украине от Норвегии

Ранее министр обороны страны заверил, что Норвегия завершит поставку обещанных самолетов F-16 Украине в течение 2025 года. Он напомнил, что часть самолетов они уже передали, а другие борта предоставляют Украине по плану. Однако из-за беспокойства относительно оперативной безопасности Украины, точное количество самолетов не озвучивается. Он также отметил, что в прошлом году правительство страны увеличило поддержку Воздушных сил Украины на 1,3 миллиарда норвежских крон.

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