В перечне есть Коза и Лошадь.

Составлен гороскоп на сегодня, 1 июля, по восточному календарю. Этот день - время освобождения и новых шансов для тех, кто готов идти навстречу изменениям. Он принесет удачу тем, кто умеет вовремя заметить перемены и воспользоваться ими, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Коза

Удача придет неожиданно, может открыться давно закрытая дверь или вернется человек из прошлого. С вас снимут чужие обязательства, освобождая пространство для новых возможностей. Главное - быть готовым принять подарок судьбы.

Лошадь

Наступает поворот мышления в вашу пользу. То, что казалось потерянным, вернется - это может быть приглашение, сообщение или отмена запрета. День стирает старые "нет" и дает шанс на настоящее "да".

Змея

Вы получите обновление, лучшее, чем ожидали. Исчезнут лишние препятствия, позволяя обойти долгие процессы и попасть на более высокий уровень. Не сомневайтесь - это именно то, что вам нужно.

Свинья

Вы получите желанный шанс, который освободился, потому что кто-то ушел с пути. Это предложение, место или приглашение — всё настоящее и ваше. Удача придет к тем, кто готов поймать момент.

Тигр

Вас пригласят занять важное место или включиться в проект, где раньше даже не думали о вас. Чужое удаление из игры создает для вас новую возможность. Принимайте предложение сразу — это ваш счастливый шанс.

Петух

Ваша удача - в том, что получите то, что казалось невозможным: место на переполненном мероприятии или товар, который считался распроданным. Энергия дня тайно устраняет преграды, открывая перед вами путь к желаемому.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что каждый знак Зодиака скоро получит тайные послания от Вселенной.

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