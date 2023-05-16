Также судьи приняли совместное заявление, в котором подчеркнули о том, что "шокированы" вероятной коррупцией в суде и сотрудничают со следствием.

Судьи Верховного суда выразили недоверие задержанному на взятке председателю суда Всеволоду Князеву, досрочно прекратили его полномочия, как председателя суда, и приняли соответствующее заявление о коррупционной схеме в суде.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление о заявлении Верховного суда его пленум принял сегодня на внеочередном заседании. По словам секретаря пленума Дмитрия Луспеника, за принятие соответствующего заявления проголосовали все 142 присутствующих на заседании судьи.

"Верховный суд ... берет на себя полную ответственность за события, которые происходят в связи с вероятными коррупционными деяниями его отдельных представителей. Судьи Верховного суда шокированы указанными событиями", - сказано в заявлении.

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В частности, отмечается, что судьи и работники сотрудничают со следствием.

"Вынуждены констатировать, что коррупционные деяния в судах любых звеньев, а тем более в Верховном суде, наносят непоправимый ущерб репутации и доверия к суду, уничтожают авторитет правосудия", - отметили в суде.

Также в тексте заявления подчеркивается, что Верховный суд "действовал и будет действовать по принципам самоочистки, принимая все необходимые меры".

"Это черный день в истории суда. Мы должны быть достойными и выдержать этот удар", - отметил Луспеник.

После заседания большинство судей приняли решение о создании Организационного комитета для созыва еще одного пленума, на котором планируют выразить недоверие задержанному на взятке председателю суда Всеволоду Князеву.

На новом заседании пленума 140 из 142 судей, принявших участие в голосовании, путем тайного голосования проголосовали за соответствующее представление, выразив недоверие Князеву.

Следовательно, пленум принял постановление о досрочном прекращении полномочий Князева, как председателя Верховного Суда Украины.

Согласно закону, административные полномочия до избрания нового председателя суда будет осуществлять судья Дмитрий Луспеник.

Коррупция в Верховном суде

Вечером 15 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура отчитались о том, что правоохранителям удалось разоблачить коррупционную схему в Верховном суде.

Впоследствии стало известно, что на получении взятки разоблачен председатель ВСУ Всеволод Князев, который возглавляет его с декабря 2021 года. По данным правоохранителей, речь идет о $2,7 млн взятки. Сейчас Князев и еще один фигурант дела задержан, но подозрения им пока не объявили.

16 мая в НАБУ и САП рассказали, что взятку руководству суда передал представитель одного из адвокатских объединений от владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго за принятие нужного для олигарха решения.

Кроме того, известно, что члены этой преступной группировки пытались также оказывать влияние на избрание Высшей квалифкомиссии судей, а это адвокатское объединение было посредником в предоставлении взяток не только судьям Верховного суда, но и других судов Украины.

По данным САП, в 2002 году Жеваго приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний, которые в 2020 году через суд пытались признать этот договор купли-продажи недействительным и вернуть себе акции.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении этих требований, однако в 2022 году Апелляционный суд отменил это решение и все же признал недействительным договор.

Следовательно, Жеваго передал адвокату $2,7 млн. Из них $1,8 млн адвокат должен был передать судьям Верховного суда, а остальные оставить в качестве "оплаты" посреднических услуг. И уже 19 апреля Верховный суд принял решение в пользу бизнесмена. Сейчас Жеваго находится в Куршевеле (Франция), местный суд отказал Украине в его экстрадиции.

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