Самый большой выпускной Украины 2025!

28 июня в киевском КВЦ "Парковый" состоялось самое масштабное образовательное событие, организованное дистанционной школой "Оптима".

Свет, музыка, вдохновение и больше 3000 улыбок в одном зале – именно так прошел самый грандиозный праздник года.

В 2025 году "Оптиму" закончили 3588 одиннадцатиклассников. Каждый из них – это отдельная история выбора, силы и вдохновения.

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Среди выпускников – победители конкурсов, художники, спортсмены, инноваторы. Те, кто выбрал современное образование, гибкий график и собственный темп развития.

Концерт любимых артистов YAKTAK и DJ BRIAN, танцы, яркое шоу и невероятные эмоции – все для того, чтобы сделать этот день по-настоящему незабываемым!

Искренние поздравления выпускникам! Пусть этот вечер останется в сердце навсегда, а путь во взрослую жизнь будет уверенным и вдохновенным!