Летняя наступательная операция захватчиков уже в 2025 году идет хуже, чем в 2024.

Российские захватчики могут мечтать о попытке захвата Одессы, но их текущая летняя наступательная кампания в 2025 году идет хуже, чем в прошлом 2024 году. В 2026 году возможностей для наступления у россиян будет еще меньше. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман сказал в эфире на Радио NV.

Эксперт отметил, что уже не впервые звучит, что россияне хотят попытаться атаковать Одессу.

В то же время, еще перед началом летнего наступления оккупантов было известно, где именно захватчики будут пытаться проводить атаки - на северном и южном направлениях.

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"Северное мы видим - это Южно-Слобожанское и Северо-Слобожанское. То есть, Сумской и Харьковский. И конечно, Херсонское, Запорожское и возможно даже Одесское направление. Попытка россиян отрезать нас от Черного моря и дойти до порта Одессы. Они хотят. Путин говорил, что они не против захватить Сумы. Они хотят отрезать нас от Черного моря и дойти до Одессы. Ну пусть хотят", - отметил Гетьман.

В то же время, по его убеждению, пока что наступательная операция россиян в 2025 году идет хуже, чем это было в 2024 году. И в частности, медленнее и с большими потерями.

"На 2026-й год у них экономических, военных и вообще возможностей делать такие же наступательные операции как было в 2024-2025 году, на 2026 год у них нет. Это не значит, что в 2026 году уже они ничего не смогут делать, но это будет, скорее всего, стабилизация линии фронта и война на истощение, позиционная война. То есть таких массовых интенсивных наступательных действий россияне уже делать не смогут. Да, они будут пробовать где-то давить... И поэтому, тот же Путин говорит о "последнем бое", вскоре все сделаем и выйдем на те рубежи, которые запланированы... Пока что у них не получается, и скорее всего не получится. Поэтому, хотелки, что они будут атаковать Одессу - могут попробовать. Пусть пробуют", - подчеркнул Гетьман.

Путин стремится захватить Одессу

По данным издания Financial Times, многие европейские политики не верят в то, что Россия готова согласиться на прекращение огня против Украины. Впрочем, российский диктатор Владимир Путин мечтает захватить Одессу, чтобы лишить Украину доступа к Одессе как к главному порту.

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