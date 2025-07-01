Ее дочь сообщила о проблемах со здоровьем матери в сети.

Известная украинская актриса и звезда сериала "Коли ми вдома" Татьяна Шелига находится в тяжелом состоянии.

О проблемах со здоровьем сообщила ее дочь Анастасия в своем Facebook. Женщина подчеркнула, что не нуждается ни в какой помощи, однако не рассказала, что именно произошло с 76-летней звездной мамой.

"Мама, Татьяна Шелига, в очень тяжелом состоянии. Телефоном почти не пользуется. Я ни у кого ничего не прошу", - написала дочь актрисы.

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К слову, в начале 2022 года Татьяне Леонардовне делали операцию на сердце. Тогда активное участие в спасении актрисы принимала ее коллега Ольга Сумская, которая посоветовала лучшего врача. Позже женщина писала, что после хирургического вмешательства чувствует себя лучше.

Что известно о Татьяне Шелиге

Татьяна Шелига является заслуженной артисткой Украины и номинанткой на театральную премию "Киевская пектораль" за роль Клотильды в спектакле "Фердинандо". Долгое время работала в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Анатолия Луначарского и Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки. Также активно снималась в кино. Самые известные ленты с ее участием - это "Коли ми вдома", "Киевский торт", "Пока станица спит" и многие другие.

Напомним, ранее Надя Дорофеева после новостей о проблемах со здоровьем пожаловалась на новую диету.

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