Противопехотные мины - отвратительная вещь, но в жестокой войне они слишком эффективны, чтобы от них отказываться.

Решение Украины выйти из Оттавской конвенции, известной как Договор о запрете мин, не удивляет, учитывая серьезность ситуации, в которой оказались украинцы.

Как пишет обозреватель The Telegraph Тим Коллинс, после начала войны на правительство и президента Украины Владимира Зеленского оказывалось постоянное внутреннее давление с целью выхода из договора, в основном по прагматическим соображениям защиты и в свете того факта, что Россия не подписала договор и является активным пользователем наземных мин.

Коллинс отметил, что договор запрещает использование, производство, накопление или передачу противопехотных мин (ППМ). Он также требует от подписантов уничтожить запасы и расчистить установленные минные поля. Украина ратифицировала договор в 2005 году.

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Фактом является то, что ППМ - ужасная вещь. Эта мина не только калечит и убивает солдат, но и любого, кто может приблизиться, включая детей.

"Их очень трудно и опасно расчищать, и они часто делают участки земли непригодными для использования в течение многих лет. Но они чрезвычайно эффективны, особенно как средство защиты от нападающего", - констатировал аналитик.

Коллинс отметил, что РФ широко использует эти мины в войне против Украины, особенно после 2022 года, поэтому Киеву бессмысленно иметь этот существенный недостаток - разработанный для мира, которого просто не существует.

Обозреватель отметил, что украинские власти и военные выдвинули идею выхода из договора или приостановку его действия, ссылаясь на необходимость более эффективной защиты территории и тот факт, что, пока Украина придерживается договора, агрессор не сталкивается с такими ограничениями.

В связи с этим обозреватель подчеркнул, что ближайшие соседи России - Польша, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия - недавно вышли из этого договора, извлекая урок из ситуации в Украине.

Коллинс выразил мнение, что выход Украины из договора, скорее всего, будет рассматриваться как прагматичный шаг, но это не тот шаг, который не расстроит ее союзников:

Если Украины больше не будет, будет ли это иметь значение? Я считаю, что потребности должны удовлетворяться, когда рулит дьявол".

Выход Украины из Оттавской конвенции

29 июня стало известно, что Украина выходит из Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

В Министерстве иностранных дел объяснили, что Украина оказалась в несправедливой ситуации, именно поэтому решила выйти из этой конвенции.

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