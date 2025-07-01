"Тридцатки" в Украине будут продолжаться недолго.

Жара, которая вскоре ожидается в Украине, продлится недолго. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в течение 3,4 и 5 июля днем ожидается в пределах +28...+32 градусов. На юге, юго-западе и местами в центре разогреет до +32...+35 градусов.

"Далее тридцатки побудут в южной части, а где же им еще быть? А на остальной территории значительно сдержаннее, +24...+28 градусов", - рассказала эксперт по погоде.

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А вот июль, по ее словам, начнется свежей погодой с температурой воздуха +20...+25, на юге - до +28 градусов. Ветер 1 июля еще будет порывистый, но уже в четверг, 3 июля, он утихнет.

"Дождь 1-го июля вероятен на северо-востоке Украины. И все!" - сообщила Наталья Диденко.

В Украину идет жара - прогноз

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе в Украине прогнозируется сильная жара, местами температура достигнет +38 градусов.

Как отмечает специалист, в начале недели погода будет оставаться сравнительно комфортной: температурные показатели будут близкими к климатической норме, а в отдельных регионах ожидаются кратковременные дожди. Однако ближе к выходным ситуация изменится - в нашу страну начнет поступать жаркий воздух с Балкан, что приведет к существенному повышению температуры днем.

Наиболее ощутимой жара будет на юге, в центральных областях, а также в Закарпатье. В этих регионах воздух местами будет прогреваться до +35...+38 градусов.

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