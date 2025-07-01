Государственный департамент США разрешил продать Израилю боеприпасы и вспомогательное оборудование на 510 миллионов долларов.

В Государственном департаменте США одобрили возможность продажи Израилю комплектов наведения боеприпасов и вспомогательного оборудования на предложенную сумму 510 миллионов долларов. Об этом сообщило Агентство по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности (DSCA).

Отмечается, что Агентство предоставило необходимую сертификацию для уведомления Конгресса.

Правительство Израиля запросило купить 3845 комплектов наведения для боеприпасов прямой атаки (JDAM) KMU-558B/B для корпуса бомбы BLU-109 и 3280 комплектов наведения для боеприпасов прямой атаки KMU-572 F/B JDAM для корпуса бомбы MK 82. Также в пакет на 510 миллионов долларов будут включены инженерные, логистические и технические вспомогательные услуги правительства США и подрядчиков, а также другие связанные элементы логистики и программной поддержки.

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В сообщении отмечается, что Соединенные Штаты преданы безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно помочь Израилю в разработке и поддержке сильной и готовой к самообороне системы.

"Эта предложенная продажа соответствует этим целям. Она повысит оперативную совместимость с вооруженными силами США и демонстрирует приверженность США безопасности Израиля и модернизации вооруженных сил", - говорится в заявлении Агентства.

Отмечается, что предложенная продажа усилит возможности Израиля противостоять текущим и будущим угрозам, улучшая его способность защищать собственные границы, жизненно важную инфраструктуру и населенные пункты.

Отмечается, что продажа боеприпасов и оборудования не изменит базового военного баланса в регионе.

В Агентстве рассказали, что главным подрядчиком будет компания Boeing. Часть потребностей в комплекте наведения JDAM может быть передана из государственных запасов США. При этом отмечается, что продажа не скажется на оборонных возможностях США.

Предоставит ли США дополнительные системы Patriot Украине

Как писал УНИАН, во время одной из недавних встреч с журналистами у президента США Дональда Трампа спросили, готов ли он одобрить передачу Украине систем Patriot в рамках продолжения военной помощи. Он ответил, что нужно будет изучить, сколько у США есть свободных систем. Он напомнил, что США поставляет их Израилю.

По мнению эксперта, у США сейчас есть 5 систем Patriot, которые они могли бы передать. Возможно, речь идет о системах, которые ранее использовал Израиль. Их будут передавать после модернизации и обновления электроники.

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