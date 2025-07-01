Эти семь сыров могут помочь уменьшить жир на животе, сохраняя при этом чувство сытости и удовлетворения.

Когда речь идет о похудении, особенно в талии, сыры обычно рекомендуют исключить, поскольку многие из них содержат насыщенные жиры, которые могут повысить уровень плохого холестерина и увеличить риск инсульта или сердечных заболеваний. Но, к счастью, не все сыры одинаковы, и многие из них на самом деле рекомендуется употреблять при похудении.

Сертифицированный диетолог и персональный тренер Терри Татеосян в статье для EatThis назвала семь сыров, на которые стоит обратить внимание, если вы пытаетесь сбросить жир на животе и хотите поддерживать здоровый образ жизни.

Творог

Это полезный перекус, не влияющей на уровень сахара в крови, который наращивает мышечную массу и одновременно удовлетворяет тягу к еде.

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"В нем невероятно много казеинового белка, который медленно переваривается и обеспечивает чувство сытости в течение нескольких часов. В половине чашки содержится около 14 граммов белка всего на 90–110 калорий в зависимости от содержания жира", - говорит Татеосян.

Она рекомендует выбирать обезжиренный вариант и сочетать его с ягодами и семенами чиа.

Сыр пармезан

"Он от природы содержит мало лактозы и содержит 10 г белка на унцию (около 30 граммов)", — объясняет она. "Вы можете использовать его в качестве начинки для омлета, овощей или салатов, чтобы повысить уровень белка и сытость. Чем больше вы сыты, тем меньше у вас будет скачков сахара в крови и импульсов перекусить позже".

Моцарелла

"Частично обезжиренная моцарелла обеспечивает около 7 г белка на унцию при примерно 70–80 калориях. Это разумный выбор, когда вы хотите чувствовать сытость, но при этом оставаться в форме", - объясняет диетолог.

Фета

По словам Татеосян, сыр фета "содержит меньше жира и часто легче усваивается, особенно для женщин, чувствительных к коровьему молоку. Добавление небольшой порции в блюда придает им яркий вкус, а унция содержит около 4–5 г белка на 70–80 калорий".

Она рекомендует добавлять его в салаты с зеленью, белком и небольшим количеством оливкового масла для поддержания сытости, гормонального здоровья и обмена веществ.

Козий сыр

Козий сыр содержит меньше лактозы, поэтому его легко есть людям, которые испытывают трудности с употреблением сыра.

"Одна унция содержит 5 г белка и полезных жиров, которые помогают регулировать гормоны голода, такие как лептин", - говорит Татеосян.

Рикотта

"Рикотта — отличный источник сывороточного белка, который поддерживает восстановление мышц и сжигание жира", — говорит Татеосян. "Она мягкая и легко намазывается, поэтому ее можно использовать на тостах, в смузи или даже в качестве полезного десерта с корицей и какао".

Она отмечает, что полстакана рикотты содержит около 14 г белка и 170 калорий.

Швейцарский сыр

По словам Татеоссян, "швейцарский сыр — это вариант с низким содержанием натрия и высоким содержанием белка, который идеально подходит для создания сытных блюд".

Она объясняет, что в одном ломтике содержится около 8 г белка и меньше углеводов, чем в большинстве сыров. Он также богат кальцием и B12, которые поддерживают выработку энергии и состав тела.

Ранее диетологи назвали четыре вида сыра, которые могут помочь снизить риск гипертонии.

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