Одним из основных требований для получения визы является работа на компании за пределами Словении.

Власти Словении готовятся запустить цифровую визу кочевника с 21 ноября 2025 года. Таким образом они хотят привлечь в страну новые таланты и сделать ее более востребованным местом для иностранцев.

Как поясняет Schengen.News, заявки на цифровую визу кочевника Словении будут открыты для всех граждан стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ. Тем, кому будет выдана словенская цифровая виза кочевника, будет разрешено проживать в Словении в течение одного года.

Условия для получения цифровой визы кочевника Словении

Одним из основных требований для получения визы является то, что заявители должны быть наняты иностранной компанией, то есть им необходимо работать на несловенских клиентов или работодателей. Невыполнение этого требования может привести к отказу в выдаче визы заявителям и будущим ограничениям на въезд в страну.

Помимо возможности проживания в Словении и работы на клиентов за пределами страны, бенефициары словенской визы цифрового кочевника также смогут взять с собой членов своей семьи, при условии, что все, кого они привезут, не будут работать в Словении.

Еще одним условием для взятия с собой членов семьи является то, что бенефициары словенской визы цифрового кочевника должны доказать, что у них достаточно средств, чтобы заботиться о своих семьях. Порог дохода еще не определен властями.

Иностранные граждане, заинтересованные в получении визы цифрового кочевника Словении, могут подать заявление на получение документа онлайн или в словенском консульстве/посольстве.

После выдачи разрешение будет действительно в течение 12 месяцев, но возможность его повторного продления отсутствует.

Цифровым кочевникам, желающим остаться в Словении на основании этого разрешения более года, необходимо будет провести не менее шести месяцев за пределами страны, а затем повторно подать заявление на получение визы цифрового кочевника.

Как отмечает издание, таким образом Словения станет последней страной ЕС, которая приветствует цифровых кочевников, привлекая таланты и поощряя долгосрочный туризм.

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При этом страна предлагает доступную стоимость жизни по сравнению с некоторыми другими государствами-членами Евросоюза, а в ее столице Любляне много коворкинг-пространств. Тем, кто предпочитает более динамичный образ жизни, город предлагает оживленные улицы с магазинами, ресторанами и бурной ночной жизнью.

Тем временем, такие города как Целье, Марибор, Крань и Копер являются более тихими альтернативами и лучше подходят для семей.

Лучшие страны мира для цифровых кочевников

Как сообщал УНИАН, ранее лучшей страной мира для удаленной работы и туризма в 2025 году признали Португалию. Далее в списке идут Таиланд и Мексика.

При этом в 2024 году список стран, предлагающих удаленным работникам визы цифровых кочевников, в том числе пополнили Южная Африка, Япония, Южная Корея, Филиппины и Андорра.

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