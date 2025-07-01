Отмечается, что когда дело доходило до карательных экономических мер против России, международный ответ также был незрелым.

Когда президент США Дональд Трамп вступил в должность в начале 2025 года, многие в Вашингтоне ожидали быстрого урегулирования войны в Украине. Об этом пишет Foreign Affairs.

Отмечается, что во время предвыборной кампании он хвастался, что может положить конец конфликту за 24 часа. Хотя мало кто из аналитиков верил в это конкретное обещание, многие рассуждали о возможных условиях и сроках предстоящей сделки.

"Россия намного слабее экономически, чем думают многие аналитики, и жесткие санкции и экспортный контроль все еще могут парализовать ее военную экономику. Украина сражается умно и может переломить ход битвы с помощью большего количества высококлассных беспилотников, систем ПВО, ракет большой дальности и боеприпасов. Изменив стратегию, Украина все еще может выиграть войну в ближайшем будущем - если и Европа, и Соединенные Штаты решат оказать ей необходимую помощь", - сказано в статье.

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По мнению журналистов, большая часть преждевременного оптимизма относительно урегулирования в начале этого года возникла из преобладающего убеждения, что Украина проигрывает и вскоре будет вынуждена вести переговоры из-за отчаяния. Трамп подогревал эту риторику, утверждая, что у президента Украины Владимира Зеленского "не осталось карт". Это пораженчество подкреплялось вторым, не менее пагубным предположением: что стремление президента России Владимира Путина подчинению Украины невозможно сдержать.

Издание отмечает, что оба предположения основаны на чрезмерно узком прочтении динамики поля боя и ограниченном понимании политических вариантов, доступных сторонникам Украины. Несмотря на значительные ограничения на помощь, которую Европа и Соединенные Штаты предлагали за последние три с половиной года, Украина добилась впечатляющих побед.

Они напоминают, что она сначала отразила первоначальное наступление России на Киев в марте 2022 года, позже вернула себе почти тысячу квадратных километров в Харьковской области, а всего несколько недель назад Украина потрясла мир, проведя операцию "Паутина". Foreign Affairs пишет:

"Наиболее последовательно препятствующим военным усилиям Украины было не отсутствие у Киева людских ресурсов или слабая решимость по сравнению с Путиным, а скорее недостаточное обеспечение передовыми военными возможностями. Вместо того чтобы продлить войну, предоставив Украине слишком большую военную помощь, иностранные союзники Киева продлили ее, предоставив слишком мало и часто со значительными задержками".

Отмечается, что когда дело доходило до карательных экономических мер против России, международный ответ также был незрелым. Несмотря на эти ошибки, победа Украины - минимально определяемая как сохранение ее суверенитета и продолжение курса на членство в НАТО и ЕС - все еще вполне достижима. По мнению аналитиков, для этого требуется фундаментальный сдвиг в западной стратегии, который сочетает в себе значительное увеличение военной помощи с более жесткими экономическими мерами по сдерживанию военной экономики РФ.

"Победа может не прийти быстро, дешево или легко. Но она все еще возможна и, вероятно, будет стоить меньше жизней и ресурсов, чем сохранение статус-кво. Остается увидеть, готов ли Запад, особенно Европа, мобилизовать политическую волю, чтобы обеспечить это светлое будущее", - добавили там.

Война в Украине - планы РФ

В новом отчете Института по изучению войны сказано, что заявления Кремля, в том числе Путина, раскрывают более широкие территориальные амбиции РФ в Украине, которые выходят за пределы уже оккупированных Крыма и четырех областей.

Отмечалось, что Путин недавно провел совещание по развитию оккупированных частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в ходе которого он часто называл украинскую территорию "Донбассом и Новороссией".

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