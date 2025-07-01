Москва уже предпринимает шаги по усилению своего регионального присутствия на восточном фланге НАТО.

Пока Россия занята полномасштабным вторжением в Украину, однако многие страны НАТО ожидают, что российский лидер Владимир Путин однажды обратит свое внимание на восточный фланг Альянса, и готовятся к этому вторжению. Как пишет Financial Times, российская экономика уже нацелена на конфликт, и империалистические амбиции Путина свидетельствуют о том, что он будет искать возможности для завоеваний в других местах.

При этом позиция президента США Дональда Трампа, который подверг сомнению приверженности Статье 5 о взаимной обороне Альянса, вызвал вопросы о том, насколько сильной и долговечной будет американская гарантия безопасности, в результате чего оборонные возможности Европы оказались под пристальным вниманием, как это не было уже несколько десятилетий.

При этом Москва уже предпринимает шаги по усилению своего регионального присутствия.

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"Спутниковые снимки показывают повышенную активность на российских базах, расположенных близ восточного фланга НАТО, в том числе на аэродромах Левашово, Каменка и Оленья. В Петрозаводске, примерно в 175 км от границы с Финляндией, появились новые складские здания, а на территории бывшей авиабазы Североморск-1, примерно в 120 км к востоку от Норвегии, были расчищены площадки и уложен новый асфальт для самолетов", - отмечает издание.

Когда Россия будет готова напасть

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил в прошлом месяце, что Москва может быть готова применить силу против альянса "в течение пяти лет".

При этом заместитель начальника штаба вооруженных сил Финляндии генерал-лейтенант Кари Нисула считает, что вопрос "не в том, будет ли это, а в том, когда это будет. Я должен быть готов каждый день".

Андерс Фог Расмуссен, бывший генеральный секретарь НАТО, предполагает, что Путин обретет уверенность и "аппетит на еще больше территории", если ему позволят добиться успеха в Украине:

"Он будет оказывать давление на прибалтийские государства... А когда американский президент публично выражает сомнения по поводу своей приверженности статье 5, это может соблазнить Путина проверить решимость НАТО".

Многие восточноевропейские страны НАТО спешат увеличить свои расходы на оборону, чтобы восполнить пробелы в военном потенциале под давлением как России, так и Трампа. Однако многие сомневаются, что дополнительные инвестиции поступят достаточно быстро.

"Мы все хотим сдержать Россию, продемонстрировав силу и усилив наш потенциал. Но с другой стороны, в какой-то момент Путин будет рассчитывать, сможет ли он победить. Мы должны убедиться, что он не просчитается", — говорит один из региональных разведчиков.

При этом, как отмечает FT, военные эксперты утверждают, что интерес Москвы к приграничным государствам НАТО отличается от ее отношения к Украине. Вместо полномасштабного вторжения Путин, скорее всего, проверит, будет ли или сможет ли НАТО отреагировать.

"Для России стратегической целью будет развал НАТО, а не приобретение небольшого участка земли в Прибалтике или где-либо еще", — говорит Кристи Райк, директор Международного центра по вопросам обороны и безопасности в Эстонии.

Однако, по ее словам, любая неспособность решительно отреагировать на будущую агрессию со стороны Москвы будет означать конец альянса. Поэтому многое может зависеть от того, почувствует ли Путин себя ободренным результатами своей войны в Украине.

"Если США навяжут Украине невыгодный мир, Россия почувствует себя оправданной, и риск для нашей безопасности возрастет", — говорит она, добавляя, что все сводится к одному фундаментальному моменту: "как Россия оценивает готовность НАТО к коллективному ответу?".

Россия и НАТО

На нынешнем саммите НАТО, который проходил в Нидерландах, страны-члены приняли решение тратить на оборону 5% ВВП. Избежать этого удастся только Испании.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что угроза со стороны России существует. Более того, Москва наращивает свои силы, чтобы уже через три, пять или семь лет напасть на Альянс.

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