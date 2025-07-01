Артистка откровенно рассказала о личной жизни.

Украинская певица и блогерша боливийского происхождения Мишель Андраде, которая полгода назад разошлась с богатым бойфрендом, заговорила о личной жизни. В частности, она призналась, свободно ли ее сердце сейчас.

Не секрет, что поговаривали о романе артистки с банкиром Романом Буничем, который старше ее на 15 лет. Андраде так официально не подтвердила, действительно ли это был ее избранник, однако отметила, что довольно тяжело переживала период расставания.

"Конечно, мне помогло плакать, пережить все эти эмоции, не прятать их. Я занимаюсь спортом, обязательно разговоры с подругами. Также помогает сон, классная еда", - рассказала Мишель в интервью М1.

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По словам певицы, сейчас она наслаждается периодом свободы. Но честно добавила, что не против снова влюбиться.

"Я готова влюбиться, но сейчас мне кайфово быть свободной. Я хочу себя почувствовать. Но я поняла, что через некоторое время я хочу, чтобы это произошло", - отметила Андраде.

Напомним, ранее Мишель Андраде ответила, поддерживает ли связь с Потапом, который сбежал за границу. Она призналась, что экс-продюсер заблокировал ее в сети.

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