Лента выйдет на экраны 1 мая 2026 года.

Создатели легендарного фильма "Дьявол носит Прада" после объявления официальной даты выхода продолжения ленты уже начали съемочный процесс.

Как пишет издание Variety, главные актрисы Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи официально вернутся в сиквел. Также к ним присоединятся британский актер Кеннет Брана, который сыграет роль мужа Миранды Пресли (Мерил Стрип).

Студия 20th Century Studios официально подтвердила эту новость и показала тизер двух дьявольских красных туфель-лодочек.

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"Дьявол носит Прада 2". Сейчас в производстве", - подписали ролик создатели.

Кстати, официально подробностей сюжета они пока не раскрывают. По слухам, редактор журнала столкнется с проблемами в работе и решит обратиться к своей бывшей ассистентке Эмили.

Что известно о фильме "Дьявол носит Прада" (2006)

Лента "Дьявол носит Прада" основана на романе Лорен Вайсбергер. В центре сюжета история молодой журналистки Энди Сакс, которая устраивается на работу своей мечты - в редакцию известного модного журнала. Однако сразу она сталкивается с капризами требовательного редактора Миранды Пристли, которая меняет ее характер и взгляды на жизнь.

Напомним, ранее стали известны первые подробности пятого сезона сериала "Эмили в Париже".

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