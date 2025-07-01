Создатели легендарного фильма "Дьявол носит Прада" после объявления официальной даты выхода продолжения ленты уже начали съемочный процесс.
Как пишет издание Variety, главные актрисы Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи официально вернутся в сиквел. Также к ним присоединятся британский актер Кеннет Брана, который сыграет роль мужа Миранды Пресли (Мерил Стрип).
Студия 20th Century Studios официально подтвердила эту новость и показала тизер двух дьявольских красных туфель-лодочек.
"Дьявол носит Прада 2". Сейчас в производстве", - подписали ролик создатели.
Кстати, официально подробностей сюжета они пока не раскрывают. По слухам, редактор журнала столкнется с проблемами в работе и решит обратиться к своей бывшей ассистентке Эмили.
Что известно о фильме "Дьявол носит Прада" (2006)
Лента "Дьявол носит Прада" основана на романе Лорен Вайсбергер. В центре сюжета история молодой журналистки Энди Сакс, которая устраивается на работу своей мечты - в редакцию известного модного журнала. Однако сразу она сталкивается с капризами требовательного редактора Миранды Пристли, которая меняет ее характер и взгляды на жизнь.
Напомним, ранее стали известны первые подробности пятого сезона сериала "Эмили в Париже".