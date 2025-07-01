Продать доллар можно в среднем по курсу 41,40 грн, а евро - 48,78 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 1 июля, подорожал на 10 копеек и составляет 42,05 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,40 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 49,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,78 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,65 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,55 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,40 грн/евро, а курс продажи - 49,20 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 1 июля, составляет 106 905 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 467 190 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 1 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,78 грн/долл., то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, евро продолжает бить рекорды. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,99 грн за один евро, то есть гривня ослабла на 21 копейку. Предыдущий максимум был зафиксирован 30 июня с курсом 48,78 грн.

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